Juventus-Napoli, quando si gioca la sfida di Serie A?

Al momento non c’è ancora una decisione da parte del Giudice Sportivo per Juventus-Napoli: la sfida si potrebbe rigiocare, ecco quando

Giorni davvero concitati nel mondo del calcio dopo il caso del big-match Juventus-Napoli. La sfida di Serie A non si è giocata e così il Giudice Sportivo non ha ancora chiarito il risultato. Ci saranno nuove indagini con il giudice che valuterà un verdetto politico con la sentenza che arriverà tra qualche giorno, come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport. Inoltre, è possibile che la compagine partenopea possa anche prendere un punto di penalizzazione, con la partita da giocare: la prima data possibile è quella del 13 gennaio, a tre giorni dall’altra super sfida Juventus-Inter.

Juventus-Napoli, indagini in corso: a breve la sentenza

In questi giorni il Giudice sportivo sta prendendo in esame tutti i documenti ufficiali per quanto riguarda il protocollo in vigore in Serie A. Dopo la positività riscontrata da Piotr Zielinski, il club di De Laurentiis ha rispettato tutte le regole previste? Al momento è questa la domanda che aiuterà a capire i vari procedimenti in atto: tra pochi giorni arriverà la sentenza del Giudice che sta completando tutte le indagini per arrivare così alla soluzione. Una cosa è certa: giocare in questo momento storico è davvero complicato. Avere una certa continuità nel campionato di calcio, tra i vari casi di positività, sta diventando più difficile del previsto. Ma questo già si sapeva.