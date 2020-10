Juventus, violato l’isolamento: Ronaldo e compagni segnalati alla Procura

Novità importanti per quanto riguarda la Juventus. I calciatori, volati in Nazionale, hanno violato l’isolamento: possibile multa

Ancora problemi per quanto riguarda la sfida Juventus-Napoli. Nelle ultime ore, inoltre, l’Asl di Torino ha segnalato i calciatori bianconeri alla Procura dopo aver violato l’isolamento richiesto per il coronavirus per andare in Nazionale. L’annuncio è arrivato dal direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino. Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo hanno lasciato nelle scorse ore il “J Hotel”, mentre Buffon e Demiral sono tornati a casa.

Juventus, multe in arrivo per Ronaldo e compagni

Dopo che due membri dello staff sono risultati positivi, la Juventus si è ritrovata in isolamento fiduciario a partire da sabato 3 ottobre. Cristiano Ronaldo e compagni potrebbero pagare una multa da 400 euro per aver violato l’isolamento. Gli altri calciatori si trovano ancora al “J Hotel“, anche chi è stato convocato in Nazionale come Adrien Rabiot: se i due tamponi, dopo i cinque giorni di isolamento, risulteranno negativi, il francese potrà unirsi alla Nazionale. Una situazione davvero limite con protocolli da rispettare: nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti a riguarda con una pronta rivoluzione.