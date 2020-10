Italia Moldavia amichevole: streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Italia e Moldavia è un’amichevole di lusso in vista della Nations League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Test amichevole in vista di due partite valide per la Nations League: l’Italia oggi affronta la Moldavia in una partita che è propedeutica ai due match che la vedranno impegnata contro la Polonia e l’Olanda. Tre partite in una settimana per la nazionale che non sa cosa significhi perdere.

Infatti, in 16 partite finora giocate, la nazionale di Mancini ha collezionato zero sconfitte ed è andata in gol per 13 match consecutivi, con 40 reti segnate. Dopo la Moldavia, arrivano gli impegni contro la Polonia l’11 ottobre a Danzica e contro l’Olanda il 14 a Bergamo.

Precedenti di Italia Moldavia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra la nostra nazionale e la Moldavia sarà trasmessa in diretta tv dalla Rai, precisamente su Raiuno. La telecronaca è affidata oggi ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Invece, le interviste e gli interventi a bordo campo sono di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi. Chi non fosse a casa, può seguire la partita in streaming su Raiplay, servizio gratuito della Rai.

Si tratta di un confronto con davvero pochi precedenti, appena quattro in tutto, che si sono disputati sempre nelle qualificazioni ai Mondiali. I precedenti risalgono al 1997 e al 2005 e nel secondo caso questo portò fortuna agli Azzurri. Tutti e quattro i precedenti sono stati vinti dall’Italia, che ha segnato nelle partite nove gol subendone solo 2.

Italia Moldavia, le due squadre in campo: le formazioni

Potrebbero esserci diverse novità nell’11 schierato stasera da Mancini, mentre gli ospiti, avversario sulla carta modesto, hanno in organico Ionita, vecchia conoscenza del nostro calcio. Queste le possibili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.

MOLDAVIA (5-4-1): Coselev; Platica, Mudra, Posmac, Armas, Reabciuk; Rata, Carp, Epureanu, Ionita; Damascan.