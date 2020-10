Grande Fratello Vip: lite furiosa tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Attimi di apprensione nella casa del Grande Fratello Vip quando una lite accesa tra Zorzi e Oppini si stava tramutando in una rissa.

Nelle scorse ore Tommaso Zorzi si è confermato l’anima di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer è da subito entrato nella parte, riuscendo ad animare le serate all’interno della casa con frasi taglienti e risposte dure contro chiunque. La sua vittima preferita è stata Franceska Pepe, la modella però è uscita durante l’ultimo televoto e lui si è trovato privato di una degna avversaria.

Venuta a mancare la conflittualità tra i due, si pensava che l’atmosfera all’interno della casa potesse rasserenarsi, ma ieri sera Tommaso ha dato vita ad un altro show, questa volta con Francesco Oppini. Gli animi si sono scaldati quando l’influencer ha provocato il figlio di Alba Parietti dicendo: “Basta, dì le cose come stanno. Dille davanti a tutte le telecamere”. Provocazione alla quale ha risposto con tono alterato: “La finisci di parlare?”.

Grande Fratello Vip, rissa sfiorata tra Oppini e Zorzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TvDaily (@tvdailyit) in data: 7 Ott 2020 alle ore 12:53 PDT

Tommaso, però, non ha smesso di parlare ed anzi ha continuato a provocare il coinquilino finché questo non si è tolto la giacca e si è avvicinato con fare minaccioso. A quel punto sono intervenuti Petrelli ed Enock per separarli davanti allo sguardo sbigottito di Patrizia De Blanck ed Elisabetta Gregoraci. Quando i coinquilini si sono avvicinati per impedire lo scontro, i due non hanno più retto: si sono dati un cinque e si sono messi a ridere.

La lite in questo caso, dunque, era solamente uno scherzo orchestrato dai due contendenti che, come dimostra il video della scena, è riuscito alla perfezione. Una volta scoperto l’inganno tutti hanno tirato un sospiro di sollievo e qualcuno ha commentato dicendo “Siete due imbecilli”.