Giulia De Lellis, fan preoccupati per la sua salute: “Mi sono chiusa in clinica”

Nelle ultime ore i fan di Giulia De Lellis si sono mostrati preoccupati per il suo stato di salute: ecco cosa ha risposto la influencer.

I fan dell’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne‘, Giulia De Lellis nelle scorse ore sono entrati in apprensione per il suo stato di salute. La causa di questa ansia è legata a due storie Instagram che l’influencer ha pubblicato ieri. In queste infatti si leggeva che Giulia era entrata all’Humanitas ed il video mostrava il suo piede che si agitava dal nervoso mentre attendeva di essere visitata. A corredo del primo video si leggeva inoltre: “Chiedimi se sono agitata…”.

Già questo breve video faceva supporre che le sue condizioni di salute non fossero propria mente ottimali. Il secondo breve filmato, poi, ha acuito la sensazione che Giulia potesse trovarsi nella clinica per qualche ragione grave. In questo, infatti, veniva ripreso lo stesso piede che tremava per il nervoso, ma con delle ciabatte da ospedale al posto delle scarpe. A commento del video l’influencer scriveva: “Il look è cambiato ma l’ansia è rimasta”.

Giulia De Lellis tranquillizza i fan: “Sto bene, mi sto facendo controllare”

A quel punto i fan hanno cominciato a chiederle cosa fosse successo e se stesse bene. Compreso che aveva trasmesso la propria preoccupazione agli altri e aveva fatto temere il peggio, Giulia ha pubblicato una terza storia Instagram nella quale spiega che non c’è alcun motivo di preoccuparsi, in questa infatti si legge: “Va tutto bene, ho solo deciso di chiudermi in una clinica e fare tutti i controlli generali possibili”. Successivamente spiega il motivo dei precedenti video è da attribuire alla sua ipocondria: “Sono ipocondriaca pesante quindi sono in para… Ma sono anche positiva quindi sto cercando di bilanciare le due cose”.