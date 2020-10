Da non credere quello che è successo a un giovane morto in circostanze tragiche quanto assurde. Tutto è successo qualche giorno fa.

È assurda la fine incontro alla quale è andato un giovane morto per sottoporsi ad un banale intervento di sbiancamento dei denti. La vittima aveva 33 anni, si chiamava Richard Molloy e proveniva da Ardoyne, presso Belfast, nell’Irlanda del Nord. Il decesso del giovane risale a sabato 3 ottobre ed è avvenuto in Turchia, nella località di Marmaris, situata a sud del Paese.

Da quanto si apprende, il giovane morto si era recata con due amici in quel posto per compiere quella che doveva essere una semplice operazione. Ma lui ci ha rimesso la vita mentre gli altri risultano attualmente ricoverati in coma in un ospedale locale. La colpa di tutto ciò sarebbe da attribuire ad alcune sostanze utilizzate nel processo svoltosi all’interno di una clinica privata.

Giovane morto, i suoi amici sono in coma: nessuno di loro aveva problemi di salute

Gli investigatori stanno portando avanti una accurata indagine e hanno posto sotto sequestro dei medicinali impiegati per svolgere il procedimento, che viene descritto come di routine, assai comune. Il corpo del ragazzo morto si troverebbe ancora in Turchia, in attesa che vengano risolte tutte le pratiche burocratiche necessarie per il rimpatrio. Da quel che si apprende da fonti nordirlandesi, sia Richard che gli altri suoi amici godevano di buona salute. Nessuno di loro aveva delle patologie pregresse od altre problematiche