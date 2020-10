La compagnia aerea low cost Easyjet chiude due basi in Italia per colpa del Covid. Cosa bisogna sapere.

Brutte notizie dalla compagnia aerea low cost EasyJet per i viaggiatori italiani. La popolare compagnia aerea, con molti voli in Italia, ha deciso di chiudere due basi nel nostro Paese per la prossima stagione invernale. Il motivo è la pandemia di Covid-19, che ha provocato un crollo della domanda di voli nel nostro Paese, tra riduzioni e limitazioni ai viaggi. Ecco quali basi chiuderanno in Italia

Easyjet chiude due basi in Italia

La domanda del trasporto aereo rimane bassa, tra calo dei passeggeri, che hanno cancellato o rimandato molti viaggi, e restrizioni agli spostamenti all’estero, in particolare nei Paesi dove la pandemia di Covid-19 è più grave. Ora una nuova recrudescenza dei contagi in Europa sta rischiando di provocare ulteriori cali nei viaggi in aereo.

In questo scenario, arriva la notizia negativa della chiusura da parte della compagnia aerea low cost EasyJet di due sue importanti basi in Italia: quella di Napoli e quella di Venezia Marco Polo. La chiusura riguarda al momento la stagione invernale ed è dovuta al “permanere di una domanda anemica nel trasporto aereo”.

La notizia è riportata dal quotidiano Il Mattino, che a sua volta cita Bloomberg che cita un comunicato di EasyJet.

La chiusura delle basi non comporterà uno stop ai voli. EasyJet continuerà a volare sugli aeroporti di Napoli e Venezia, ma chiaramente i voli saranno ridotti.

La chiusura delle due basi non sarà definitiva, annuncia la compagnia aerea. Le sue basi di Napoli e Venezia verranno riattivate quando ci sarà una ripresa della domanda del trasporto aereo. I dipendenti continueranno a restare in congedo secondo la normativa italiana, mentre Easyjet tratterà con i sindacati per i tagli della sua rete.

Purtroppo, una situazione difficile che ha come causa principale la pandemia e tutti i suoi strascichi.

