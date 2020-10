Bastoni, in 24 ore da negativo a positivo: oggi nuovo tampone

Ancora un caso di positività riscontrata nel mondo del calcio: Alessandro Bastoni in poche ore da negativo a positivo, oggi nuovi test

Saranno ancora settimane davvero difficili per il Coronavirus con il mondo del calcio che sta vivendo una situazione complicata. Così nelle ultime ore, come riporta l’edizione online de “La Gazzetta“, è stato riscontrato un altro caso, quello del centrale dell’Inter, Alessandro Bastoni, in questi giorni in ritiro con l’Under 21 del Ct Nicolato. Soltanto nella giornata di ieri il difensore nerazzurro è risultato negativo, poi positivo dopo ben 24 ore. Nel primo pomeriggio di mercoledì 7 ottobre ci saranno nuovi test a tutta la squadra e allo staff della Nazionale Under 21.

Bastoni, altro caso di positività nel calcio

Una situazione davvero limite con il mondo del calcio che è stato colpito in particolar modo, così come altri settori. Da oggi andrà in vigore anche un nuovo DPCM con il premier Conte che obbligherà le mascherine anche all’aperto. C’è bisogno di un sacrificio da parte di tutto prima dell’arrivo di vaccino, che forse sarà pronto per il 2021. In caso di positività confermata per Alessandro Bastoni, il centrale dell’Inter tornerà a casa e non sarà a disposizione del Ct Nicolato e di Antonio Conte per le prossime sfide di campionato della formazione nerazzurra.