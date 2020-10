Barbara d’Urso ha perso di nuovo le staffe oggi. A giocare con la sua pazienza è stato niente meno che Iconize.

Non sono molte le volte in cui la Regina della televisione italiana, Barbara d’Urso, ha perso le staffe. Ma il troppo stroppia sempre, e questa volta anche Barbara non è riuscita a trattenere il suo sfogo. Scopriamo insieme che cosa è successo nell’ultima puntata di Pomeriggio 5.

L’ospite della trasmissione in onda su Canale 5 è stata oggi pomeriggio Soleil Sorge. La ragazza ha nuovamente portato nel salotto di Barbarella l’argomento dell’aggressione omofoba di Iconize. Recentemente la faccenda ha fatto molto discutere, soprattutto dal momento in cui Dayane Mello ha deciso di rimescolare le carte in tavola al GF Vip, raccontando a Zorzi che si è trattato soltanto di pura finzione.

Proprio così, a quanto pare Iconize avrebbe inscenato l’intera aggressione, colpendosi da solo, probabilmente con un surgelato, secondo i racconti venuti fuori. Il solo scopo dell’uomo sarebbe stato quello di andare in televisione ed ottenere un po’ di visibilità. Di fronte alle parole dei suoi ospiti, la d’Urso non ci ha visto più e ha dato dunque libero sfogo ai propri pensieri.

È stata Karina Cascella a dare il la a Barbara. La donna ha infatti dichiarato che Iconize molto probabilmente non ammetterà mai la messa in scena. La conduttrice, in quel preciso istante, è però sbottata. Ha rivolto lo sguardo alle telecamere, e, rivolgendosi all’uomo, ha tuonato: “Però non mi usi. Non mi usi, non mi usi, eh. Non mi usi in questo modo. Sputando sopra chi veramente… Se è così, perché io ancora non posso crederci“.

Lo sfogo in diretta: Barbara d’Urso fuoriosa

