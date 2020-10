Da Messina arriva la notizia di un bambino morto in maniera improvvisa dopo un controverso episodio. Ora indaga la Procura locale.

Sul caso del bambino morto a Messina ha aperto una indagine ufficiale la Procura di Messina. Il fatto riguarda un piccolo di soli 10 mesi, che ha afferrato una piccola ventosa trovata per caso in casa e l’ha ingerita. Purtroppo a seguito di ciò il piccino è finito con il soffocare.

Tutto quanto sarebbe avvenuto durante un normale cambio di pannolino operato dalla mamma. La donna non avrebbe visto che il suo figlioletto aveva trovato l’oggetto che ne ha poi causato il decesso, ostruendogli le vie respiratorie. La mamma ha allertato subito una sua vicina di casa, che lavora come infermiera. Quest’ultima ha praticato al bambino morto purtroppo successivamente le necessarie manovre richieste da tale caso di emergenza. Il tutto però è avvenuto con qualche decisivo minuto di ritardo.

Bambino morto, i genitori sono indagati per omicidio colposo

Poco dopo sono arrivati in casa i membri del personale sanitario del 118, che hanno portato il piccolo in ospedale. Al Policlinico Universitario di Messina, due ore dopo l’ingresso del piccolo in codice rosso per un immediato ricovero, è avvenuto l’irreparabile. Adesso ha aperto una inchiesta la Procura della città peloritana, con un fascicolo con accusa di omicidio colposo rivolta ad entrambi i genitori. Gli inquirenti li hanno anche interrogati entrambi per sentire le loro versioni su questo drammatico evento. Seguiranno gli sviluppi del caso.

