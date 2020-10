Monte Maddalena a Brescia, la dedica di Ambra Angiolini fa venire voglia di partire per un’escursione da sogno.

Ambra Angiolini è una cantante, attrice e scrittrice di grande successo. Dopo l’amore con Francesco Renga oggi è legata ad Allegri, allenatore della Juve. Una storia d’amore che la rende felice, ma la dedica su Instagram non è per lui questa volta.

Ambra su Instagram ha infatti espresso amore incondizionato per una città, Brescia, e un luogo speciale il Monte Maddalena.

La dedica di Ambra Angiolini a Brescia

Il Monte Maddalena si trova nelle Prealpi Bresciane e Gardesane proprio vicine alla città di Brescia. Viene chiamata la montagna dei bresciani, proprio perché i cittadini sono super legati a questo luogo.

Ambra Angiolini stessa si è immortalata durante un’escursione sulle sue pendici e ha fatto una speciale dedica: “A na al mulì sa s’anfarina!” scrive l’attrice che poi spiega ai fan: “Ovvero… a forza di frequentarsi, ci si innamora. Io frequento questa città da diciotto anni e ancora mi sorprende, Brescia“.

Alla scoperta dei Monti della Maddalena a Brescia

Così, grazie allo scatto su Instagram di Ambra Angiolini abbiamo la possibilità di scoprire una località che altrimenti, magari, non avremmo considerato.

Per scoprire la bellezza dei Monti della Maddalena Wikipedia ci dice che grazie alla linea 6 degli autobus locali si può percorrere una via panoramica che porta alla scoperta di questo luogo meraviglioso partendo dalla città. Tutto questo però, solo d’estate.

Se in inverno invece volete inerpicarvi, sempre in sicurezza, alla scoperta di queste zone, potete approfittare dei tanti sentieri panoramici che partono dalle città limitrofe. Probabilmente proprio come ha fatto Ambra Angiolini.

Una volta arrivati praticamente in vetta si aprirà davanti a voi un panorama pazzesco e meraviglioso. A nord il Guglielmo, a ovest le Prealpi di Bergamo e a sud la pianura. A est, preparatevi, perché ammirerete il Lago di Garda da un’angolatura unica e speciale. Riconoscerete Sirmione, il golfo di Desenzano del Garda e quelli di Moniga e Manerba.

Tutti gli sport da provare in zona

Il Monte Maddalena è quindi molto interessante per tutti gli appassionati di hiking ed escursionismo. Ci sono tantissimi sentieri e strade, segnalate, da scoprire. Ma non solo.

Questa località è famosa anche come scuola per il volo libero e come palestra all’aria aperta per l’arrampicata sportiva. Come se non bastasse gli appassionati di MTB e Downhill si potranno letteralmente scatenare per le strade e i percorsi a loro dedicati.