Quali sono le offerte già attive per gli Amazon Prime Day 2020? Gli sconti e le promozioni da sfruttare.

Torna il Prime Day 2020! Le due giornate di sconto di Amazon riservate agli iscritti al servizio di abbonamento, sono in programma nelle date del 13 e 14 ottobre.

Sconti, offerte, promozioni imperdibili su moltissimi oggetti e prodotti. Dalle occasioni sulla valigeria, perfette per chi ama viaggiare, passando per le offerte per gli accessori da viaggio ossia tutti quei gadget particolari che altrimenti non avreste mai comprato! Quali sono allora le offerte degli Amazon Prime Day 2020 già attive? Già perché ci sono delle promozioni che sono cominciate da qualche giorno!

La data degli Amazon Prime Day e le offerte di oggi su Amazon

Nonostante la data prevista per gli Amazon Prime Day 2020 sia dal 13 al 14 ottobre, il colosso delle vendite online ha già iniziato a proporre qualche sconto interessante. Ad esempio, infatti, Amazon Music Unlimited sarà a disposizione per gli utenti a soli 0,99 centesimi, ma per chi ama gli audiolibri ci sono importanti novità.

Trovare il tempo per leggere libri non è facile. Nonostante sia una delle cose più importanti per il nostro io e per la nostra cultura personale la vita che facciamo tutti i giorni ci porta a correre. Ci muoviamo in modo frenetico per lavoro, per rispettare gli impegni e gli hobby…ma non troviamo il tempo di rilassarci, sederci su un divano e leggere un buon libro. Ecco allora che arrivano gli audiolibri, la musica da ascoltare in itinere e tante promo interessanti per i libri su Kindle.

Lo sconto su Amazon Music Unlimited

In occasione del Prime Day 2020 che si terrà il 13 e 14 ottobre, Amazon ha realizzato una serie di iniziative che ci permettono di risparmiare in attesa della prossima settimana. Abbiamo già visto nel corso degli ultimi giorni l’iniziativa Amazon Music Unlimited, ancora in vigore, che vi permetterà di avere 4 mesi di musica a soli 0.99€, e oggi vi segnaliamo gli sconti per chi ama leggere o ascoltare audiolibri.

La promozione Kindle Unlimited

La prima offerta dell’Amazon Prime Day 2020 già attiva riguarda Kindle Unlimited. Tutti i clienti Prime si possono iscrivere gratuitamente, usando un mese di prova e poi sfruttare l’accesso al database per tre mesi al prezzo di 9,99euro. Potrete leggere tutti i libri che volete con un parterre di oltre 30mila titoli tra cui scegliere.

Amazon Audible: gli audiolibri scontati

Come dicevamo però non tutti hanno tempo di leggere e allora Amazon Audible ha una straordinaria promozione. Uno degli sconti “anticipati” dei Prime Day riguarda quindi la possibilità di avere uno sconto mensile: da 9,99 a 7,99 euro al mese per 12 mesi. Inoltre, tutti coloro che restano iscritti ad Audible per più di un mese hanno un buono sconto di 5 euro da spendere su Amazon entro il 31 dicembre 2020.

Altra promozione già in atto rigurda tutti coloro che da oggi fino al 12 ottobre spenderanno almeno 10 euro su una selezione di prodotti provenienti dal lavoro di piccole e medie imprese. A fronte di questa spesa si otterrà un buono promozionale di altri 10 euro da usare durante il Prime Day.