Allerta meteo oggi, 7 ottobre 2020. Le regioni interessate e cosa ci aspettiamo per la giornata di domani, giovedì 8 ottobre.

L’Italia, soprattutto il nord Italia e la Liguria, è appena uscita da un weekend tragico di piogge, vento forte e nubifragi che hanno portato anche alla morte di moltissime persone. In questi giorni però, oggi soprattutto 7 ottobre 2020, è scattata l’allerta gialla per maltempo in 13 regioni. Una condizione meteorologica che desta preoccupazione, soprattutto dopo quanto vissuto dalla Liguria che, ancora in questi giorni, sta recuperando le vittime del nubifragio lentamente restituite dal mare.

Le regioni con l’allerta gialla per oggi, 7 ottobre

Quali sono le regioni a rischio maltempo dove è stata diramata l’allerta gialla?

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Lazio

Lombardia

Marche

Molise

Puglia

Toscana

Umbria

Veneto

Allerta meteo domani? Cosa succederà secondo le previsioni

Per quanto riguarda i prossimi giorni pare che l’Italia potrà tirare un sospiro di sollievo. Dopo la giornata di oggi, mercoledì 7 ottobre, le previsioni vanno a migliorare con una fase anticiclonica di bel tempo e soleggiato. Tutto questo porterà anche un leggero rialzo delle temperature, ma potremo “cantar vittoria” solo fino a sabato sera quando arriverà un nuovo fronte perturbato verso il Mediterraneo.

Se i modelli dovessero essere confermati da sabato 10 ottobre potremmo assistere a qualche peggioramento, soprattutto al nord Italia. Una condizione di maltempo che va spostandosi poi anche verso il centro e il sud Italia soprattutto nella giornata di domenica 11 con fenomeni anche molto intensi.

I modelli meteo per i prossimi giorni

Gli esperti di 3B Meteo non si sono ancora espressi in merito a quanto potrebbe accadere dopo questa perturbazione. Non sappiamo infatti se dalla prossima settimana, dal 12 al 18 ottobre, ci sia in arrivo una nuova ondata di maltempo oppure no. Allo stesso modo si hanno dubbi anche per questa settimana. Dovremo aspettare sicuramente una definizione più precisa dei modelli meteorologici dei prossimi giorni per avere certezze in merito. Intanto però una cosa sembra certa. Di sprazzi estivi, quest’anno, non se ne parla. Siamo passati bruscamente dal cardigan al piumino e ce lo godiamo tutto con piacere. Se le cose dovessero procedere così viene da chiedersi come saranno le temperature invernali!