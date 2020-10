Yari Carrisi, battuta infelice sul padre Al Bano: ecco cos’ha detto

Yari Carrisi si è lasciato andare a una discutibile “provocazione” nei confronti del genitore: sarebbe colpa sua se non è andato a Sanremo. Apriti cielo.

La mancata partecipazione al Festival di Sanremo è motivo di cruccio per Yari Carrisi. Il figlio di Al Bano è convinto che a tenerlo lontano dal prestigioso palco dell’Ariston sia proprio il genitore. In una recente intervista a La Vita in Diretta ha detto testualmente: “Non posso mai andare perché ci va sempre mio padre“. Una piccola “provocazione” al genitore che a molti non è piaciuta. A partire dal giornalista Roberto Alessi il quale, nella sua consueta classifica “up e down” a Ogni Mattina, ha messo Yari tra i personaggi in discesa per via di questa sua infelice battuta.

Leggi anche–> Al Bano fa infuriare il figlio Yari, tutta “colpa” di Loredana Lecciso

Leggi anche –> Yari Carrisi e la fidanzata spiazzano tutti: la proposta ad Al Bano e Romina

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’uscita di Yari Carrisi sul papà vip

Roberto Alessi biasima Yari Carrisi perché si comporterebbe da figlio ingrato. A suo dire, infatti, lungi dal lamentarsi, dovrebbe ringraziare il Cielo di aver avuto cotanto padre (senza nulla togliere ovviamente alla mamma Romina Power). “Dovrebbe imparare grazie a Dio per aver avuto un padre come Al Bano!”, ha scandito. Di più: “Lui vuole andare al Sanremo con la sua ragazza Thea che è una ragazza olistica e vegana e si è lamentato che ci va sempre suo padre… Fortunatamente va l’altro” ha ironizzato il giornalista riferendosi ovviamente ad Al Bano. Resta ora da vedere se il diretto interessato passerà al contrattacco…

Leggi anche –> Al Bano, salta il matrimonio con Loredana Lecciso: ecco perché

Leggi anche –> Romina Power confessa: ecco cosa pensa davvero della fidanzata di Yari

EDS