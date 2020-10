Vanessa Scalera, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice

Vanessa Scalera è un’interprete teatrale, televisiva e cinematografica molto apprezzata dal grande pubblico. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Vanessa Scalera è l’attrice nota principalmente per aver interpretato Imma Tataranni, alias la versione femminile del Commissario Montalbano, in tv su Rai 1 in prima serata. Conosciamo più da vicino questa professionista apprezzatissima dal grande pubblico.

L’identikit di Vanessa Scalera

Vanessa Scalera è nata a Mesagne, in Puglia, il 5 aprile 1977, e sin da piccola ha dimostrato di essere appassionata e attratta dal mondo della recitazione, con una spiccata propensione per le imitazioni: “quella di Celentano, che è il mio grande amore da sempre, mi riusciva benissimo” ha dichiarato lei stessa tempo fa. Ha mosso i primi passi della sua carriera a teatro, quando – appena 19enne – si è trasferita a Roma per coltivare il suo sogno. A 20 anni ha debuttato accanto a Johnny Dorelli e nel 2013, dopo aver fatto tanto teatro, si è aggiudicata il premio Agis Teatro come miglior attrice per lo spettacolo Prima di andare via.

La prima esperienza al cinema di Vanessa Scalera risale al 2001 con il film “Mari del Sud”, seguiti da Vincere e Bella addormentata di Marco Bellocchio, Mia madre di Nanni Moretti e Nome di donna di Marco Tullio Giordana. Sul piccolo schermo, invece, si è fatta conoscere grazie alla partecipazione a Squadra Antimafia – Palermo oggi e alla fiction L’Aquila – Grandi speranze. Senza dimenticare il film Lea sulla vita di Lea Garofalo.

La svolta per Vanessa Scalera è arrivata però nel 2019 con la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore che ha spopolato su Rai 1. “Avevo già letto un romanzo di Mariolina Venezia e il personaggio di Imma mi aveva colpito per il suo essere così particolare. Mi piaceva molto l’idea di interpretarla”, ha spiegato l’attrice. “Ho fatto un provino, poi un altro, poi un altro, un altro e un altro ancora. Finché il 10 luglio 2018 mi arriva un messaggio secco dal regista Francesco Amato: ‘Ciao Imma’. Non ci potevo credere, ero felice. E pure lui…”.

Per quanto riguarda la vita privata, Vanessa Scalera mantiene uno strettissimo riserbo. Si sa che ha un compagno, ma la Nostra non ha voluto rivelarne l’identità. In un’intervista ha però confessato che la presenza di quest’uomo al suo fianco è indispensabile. “La persona di cui mi fido di più al mondo, il suo giudizio è insindacabile”. Dai social preferisce invece tenersi alla larga: non c’è traccia di lei su Instagram, Twitter o Facebook.

