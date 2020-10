Uomini e Donne, tutto lo studio commosso: il devastante racconto di Nicola

Stavolta la scena ruota tutta intorno a Nicola. Sembrerebbe che l’uomo sia riuscito a commuovere tutto lo studio di Uomini e Donne.

Agghiaccianti racconti hanno colorato la puntata di oggi di Uomini e Donne, e riguardano tutti il Cavaliere Nicola e una parte molto dolorosa della sua vita. Il programma condotto da Maria De Filippi, durante il corso degli anni, ne ha davvero viste e sentite di cotte e di crude, ma i racconti del ragazzo sono riusciti comunque a fare breccia nel cuore di tutto lo studio, commuovendo chiunque. Scopriamo insieme le parole di Nicola e la reazione del pubblico.

Il Cavaliere Nicola si è finalmente lasciato andare, e ciò che è uscito dalla sua bocca ha letteralmente fatto calare il silenzio sullo studio. L’uomo, che recentemente ha ricevuto anche qualche critica a causa dei suoi comportamenti, ha aperto al pubblico uno spiraglio sulla propria vita. Nessuno avrebbe mai immaginato tutto ciò che si teneva dentro.

All’inizio, Nicola è stato chiamato dalla De Filippi per parlare del proprio rapporto con Claudia. A quanto pare tra i due non è andata molto bene, e la loro frequentazione è giunta alla deriva. Durante il dialogo però, sono saltate subito all’occhio le reazioni forti di Nicola, che hanno suscitato in Gianluca De Matteis qualche curiosità. L’uomo, senza timore, gli ha posto allora qualche quesito in merito, spingendo così Nicola a raccontare una parte dolorosa del proprio passato.

Nicola si è lasciato così andare, ed ha iniziato a parlare a ruota libera di un drammatico incidente subito in passato. L’uomo ha trascorso ben 5 anni della sua vita in ospedale, senza sapere con certezza che cosa ne sarebbe stato della sua vita. A quanto pare, il tragico avvenimento ha causato gravi problemi di tipo motorio a Nicola, talmente tanto che, secondo quanto raccontato in puntata, non riusciva nemmeno ad allacciarsi le scarpe. Stando alle parole del Cavaliere, avrebbero dovuto amputargli le gambe.

Il racconto di Nicola a Uomini e Donne: “Sono rimasto senza soldi, sono diventato povero e pesavo 30 kg”

Nicola si è lasciato andare nella scorsa puntata di Uomini e Donne, aprendo al pubblico una dolora finestra sulla propria vita. L’uomo ha raccontato di aver subito un terribile incidente, che gli ha completamente cambiato la vita. Le parole di Nicola hanno addirittura commosso Armando, che ha lasciato lo studio in lacrime. “Sono rimasto senza soldi, sono diventato povero e pesavo 30 kg”, ha dichiarato l’uomo. L’incidente pare abbia sbarrato la strada alla sua passione per il calcio, ed anche al suo matrimonio, causando in Nicola un profondo dolore. Il Cavaliere ha impiegato ben 8 anni di terapia per riprendersi, ma ancora adesso si trova di fronte ai propri problemi di fiducia ed alla difficoltà nel relazionarsi con le persone.