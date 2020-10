Test: sei protettivo o hai bisogno di essere protetto?

Questo semplice test visivo permette di capire se sei una persona forte che tende a proteggere gli altri o se hai bisogno di protezione.

L’immagine che vedete sopra può generare un’illusione ottica. Gli elementi del disegno, infatti, sono posizionati appositamente per permettere all’osservatore di vedere delle cose differenti in base alla propria percezione del reale. Più precisamente lo scopo di questo test visivo è capire se possiedi una personalità dominante, in grado di proteggere qualcuno, o se sei una persona insicura che ha bisogno dell’aiuto degli altri.

Il test funziona in maniera semplice, bisogna osservare l’immagine e rispondere ad una semplice domanda: cosa vedi per primo? In base al disegno che hai notato, infatti, sono stati costruiti due profili psicologici. Chiaramente si tratta di un gioco e non di un risultato scientifico in grado di definire chi tu sia nella vita reale. Ciò nonostante il risultato della vostra scelta potrebbe in qualche modo sorprendervi.

Test: sei una persona protettiva o bisognosa di protezione?

Se siete pronti a scoprire qualcosa in più sulla vostra personalità, guardate l’immagine e rispondete alla domanda, ecco i risultati:

Il villaggio

Se la prima cosa che avete notato è il villaggio con capanne, alberi e uccelli svolazzanti, significa che siete delle persone dotate di grande talento. La vostra personalità è magnetica e chiunque viene a contatto con voi capisce immediatamente che siete un punto di riferimento. Empatici e grandi ascoltatori, siete considerati degli ottimi amici, poiché sapete dare consigli utili e capite sempre chi ha bisogno di una mano.

L’elefante

Se avete notato per prima cosa un elefante significa che siete delle persone introverse ed insicure. Magari avete da poco subito un trauma di qualche tipo ed avete bisogno di ricostruire l’autostima. Siete delle persone gentili, generose e sincere, ma le vostre emozioni negative vi impediscono di ottenere i risultati che meritereste. Liberatevi dell’insicurezza e cercate di essere maggiormente estroversi, così da farvi conoscere per quello che realmente siete.