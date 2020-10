Stagione delle castagne al via: quest’anno è stata anticipata la raccolta, che si annuncia promettente.

C’è grande attesa per la stagione delle castagne, uno dei frutti dell’autunno più amati. Le castagne sono alla base di tantissime ricette e si possono consumare in mille modi, oltre a quello più tradizionale che le vuole arrostite. Accompagnate da un buon bicchiere di vino rosso sono una golosità irresistibile e ideale per scaldarsi dai primi freddi.

Quest’anno la raccolta delle castagne è stata anticipata in tutta Italia, grazie al clima favorevole. Gli esperti segnalano una buona presenza di questi frutti nelle principali zone italiane dove vengono prodotti, dai castagneti del Piemonte a quelli dell’Appennino Tosco Emiliano fino ad arrivare al Lazio e alla Campania. A fronte di una buona quantità di castagne raccolte quest’anno, tuttavia la domanda rischia di essere bassa, a causa dell’emergenza del Covid-19 che ha cancellato o ridimensionato sagre e fiere dedicate a questo gustoso frutto d’autunno. L’auspicio è che quest’anno gli italiani acquistino più castagne nei negozi di frutta e verdura o al supermercato.

Dopo la raccolta dei funghi 2020, scopriamo qualcosa di più sulla raccolta delle castagne: dove andare, quali castagne raccogliere e come.

Stagione delle castagne al via: raccolta 2020



Le castagne sono il frutto dell’autunno per eccellenza, prodotte dagli alberi di castagno tipici della macchia mediterranea e ricche di sostanze nutrienti tanto da essere considerate alimento completo, con il loro apporto di zuccheri, proteine, vitamine e sali minerali. Le castagne si consumano spesso arrostite, la caldarroste, in padella o al forno, o anche lesse. Innumerevoli sono le ricette dolci e salate a base di castagne. Le castagne si consumano anche sotto forma di farina, che l’ingrediente base di molti dolci, come il castagnaccio, mentre la preparazione più golosa è quella dei marron glacé. Dai fiori di castagno si ricava un miele scuro e dal sapore pungente.

Tipi di castagne

I frutti del castagno si distinguono in castagne e marroni. Le prime vengono dagli alberi selvatici e i secondi da quelli coltivati. Le castagne sono schiacciate da un lato e hanno la buccia color marrone scuro, mentre i marroni sono più grandi, tondi nella forma e con la buccia striata di marrone più chiaro. La polpa delle castagne ha dei setti dove penetra la pellicola che le avvolge, mentre i marroni sono interi e lisci. Le castagne sono più saporite mentre i marroni sono più dolci.

Diversi tipi di castagne: Carpinese, Ciria, Lojola, Montan, Neiranda, Marrone (a cui viene aggiunto il nome della località), Pastinese, Brandigliana, Alotta, Lizzanese, Agostana, Rossera, Bellina, Biancola, Invernizza, Raggiolana, Valcamonica, Verdesa, Frombola, Pistolese, Torcione. I vari nomi indicano le zone di provenienza.

Castagne e marroni Dop e Igp in Italia

Castagne

Castagna di Montella (IGP)

Castagna del Monte Amiata (IGP)

Castagna Cuneo (IGP)

Castagna di Vallerano (DOP)

Marroni

Marrone del Mugello (IGP)

Marrone di Castel del Rio (IGP)

Marrone di San Zeno (DOP)

Marrone di Scala (IGP)-Italia

Marrone di Roccadaspide (IGP)

Marrone del Monfenera (IGP)

Marrone di Combai (IGP)

Marrone di Caprese Michelangelo (DOP)

Marrone della Valle di Susa (IGP)

Marroni Piceni. Marchio Collettivo registrato

Raccolta delle castagne

In Italia la raccolta delle castagne solitamente inizia tra la fine di settembre e i primi di ottobre, a seconda delle zone, del clima e dell’altitudine. Si comincia prima al Nord e poi a scendere al Sud. Le castagne vengono raccolte nei boschi di castagno quando sono a terra, dopo che i ricci che contengono sono caduti dall’albero. Occorre fare molta attenzione, tuttavia, perché non in tutti i boschi è consentito raccogliere la castagne, in alcune zone è espressamente vietato e si può andare incontro a multe salate. Pertanto, è bene informarsi prima di andare nel luogo che si è scelto, consultando i vari siti web delle singole Regioni.

Tanti sono i boschi in Italia dove raccogliere la castagne, i luoghi più rinomati e conosciuti sono sugli Appennini. A cominciare dall’Appennino Tosco Emiliano e nell’adiacente Appennino Tosco Romagnolo. Poi in Toscana sul Monte Amiata, in Piemonte in Val di Susa e nelle province di Cuneo e Alessandria, nei boschi del basso Lazio e in quelli della Campania, dove i castagni occupano un posto speciale. Altri luoghi sono le montagne calabresi del Parco Nazionale della Sila e tra i boschi del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

Tanti sono i luoghi dove andare, perfetti per una passeggiata d’autunno. Li scopriremo in dettaglio in seguito.