Roland Garros: Sinner Nadal, dove vedere in streaming

Dove vedere in streaming il match di tennis che vede di fronte il talento azzurro Jannik Sinner e Rafa Nadal, testa di serie numero 2.

Continua a stupire l’altoatesino Jannik Sinner: il campioncino azzurro ha raggiunto un risultato storico. Infatti è ai quarti di finale di un torneo prestigioso come il Roland Garros. Affronta oggi uno dei più grandi di sempre, Rafa Nadal. Un solo tennista era riuscito nell’impresa di arrivare ai quarti alla prima partecipazione ed è proprio Nadal nel 2005.

Massimo Sartori, allenatore di Andreas Seppi, crede nell’impresa e a Super Tennis spiega: “Non dico che oggi le probabilità di vittoria siano 50 e 50 ma Jannik ha la possibilità di giocarsela tutta questa partita. Oggi Jannik non è un giocatore che va in campo per provare a giocare con Rafa: Jannik va dentro per vincere la partita”.

Come è arrivato fin qui Jannik Sinner

Oggi il talento puro italiano, 19 anni compiuti meno di due mesi fa, si gioca un pezzo di storia: è arrivato qui battendo in tre set Goffin, Benjamin Bonzi e l’argentino Federico Coria. Negli ottavi, l’impresa contro uno dei tennisti più forti del panorama mondiale, ovvero Alexander Zverev, testa di serie numero sei in questo torneo. I numeri del campioncino italiano sono davvero incredibili: è stato il più giovane classificato tra i primi 100 della classifica mondiale ATP.

Ha scalato la classifica fino al 68esimo posto, attualmente è al 74esimo posto, ma con la qualificazione ai quarti del Roland Garros sicuramente scalerà nuovamente diverse posizioni. Soprattutto, è il più giovane tennista italiano di sempre a essere arrivato fin lì, ma sono in molti a scommettere che questo sia solo l’inizio.

Vedere il match di tennis tra Sinner e Nadal in streaming

Le imprese del giovanissimo talento azzurro tornano così a stupire il mondo intero e oggi a partire dalle 21.15 il ragazzo altoatesino per la prima volta affronta uno dei migliori di sempre nel tennis, ovvero Rafa Nadal. Il match che si gioca stasera a Parigi è su DAZN e in diretta e in esclusiva su Eurosport.

