Roland Garros: Martina Trevisan Iga Świątek, dove vedere in streaming

Dove vedere in streaming il match dei quarti del Roland Garros che vede di fronte Martina Trevisan e Iga Świątek.

Quarti di finale davvero a sorpresa quelli di oggi per il Roland Garros: due sono infatti gli azzurri rimasti in gara. Se Jannik Sinner continua a stupire tra gli uomini e oggi ci prova contro Rafa Nadal, poco prima tocca a Martina Trevisan provare a strappare il pass per le semifinali.

Leggi anche –> Roland Garros: Sinner Nadal, dove vedere in streaming

Di fronte si trova la sorprendente polacca Iga Świątek, 19 anni appena, autrice di una clamorosa vittoria contro la numero 2 del mondo, Simona Halep, data per superfavorita della conquista del titolo a Parigi.

Leggi anche –> Jannik Sinner | età, carriera, vita privata | tutto sul fenomeno del tennis italiano

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Come è arrivato fin qui Martina Trevisan

Sicuramente con i quarti del trofeo parigino la fiorentina Martina Trevisan, insieme alla polacca Iga Świątek che affronta stasera vera rivelazione del Roland Garros, darà una bella spallata alla sua classifica. Il 2020 è sicuramente il suo miglior anno, come dimostra anche la finale del doppio raggiunta insieme a Elisabetta Cocciaretto agli Internazionali femminili di Palermo.

Per lei fino a oggi c’era stato come miglior risultato un terzo turno agli US Open, invece ha dimostrato davvero di avere i numeri per fare bene: arrivata dalle qualificazioni, dove aveva battuto la testa di serie numero 9, Astra Sharma, ha vinto poi per forfait il derby con Camila Giorgi. Ha quindi battuto Cori Gauff, la temibile greca Maria Sakkari e soprattutto negli ottavi Kiki Bertens, testa di serie numero 5 del tabellone.

Vedere il match di tennis tra Trevisan e Świątek in streaming

Sulla carta, l’impegno di oggi della Trevisan è ben più agevole di quello che ha di fronte Jannik Sinner, il quale se la vedrà con Rafa Nadal, uno dei più forti di sempre nella storia del tennis. Il match che si gioca stasera a partire dalle 19.45 a Parigi è su DAZN e in diretta e in esclusiva su Eurosport.

Segui live il grande tennis su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky. Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento.