Judith Barsi, la baby attrice morta “avvistata” come fantasma in casa sua

Il fantasma della piccola star Judith Barsi starebbe infestando la sua casa di Los Angeles, 32 anni il suo brutale assassinio per mano del padre ubriaco.

Il fantasma della giovanissima e sfortunata attrice Judith Barsi si aggirerebbe per i corridoi della casa di Canoga Park, in California (Stati Uniti), dopo la sua prematura morte nel 1988. A denunciarlo è la famiglia Bernal, trasferitasi nella casa dove un tempo viveva la baby star brutalmente assassinata dal padre ubriaco, Jozsef Barsi, a soli 10 anni. Il suo cadavere fu portato via dalla casa dal medico legale della contea di Los Angeles David Masuda il 27 luglio 1988.

La drammatica vicenda di Judith Barsi

La famiglia Bernal si è trasferita nella casa in questione 19 anni fa e ben presto ha iniziato a percepire una presenza oscura intorno a sé. In seguito ha scoperto che in quelle stanze Judith Barsi, 10 anni, era stata vittima della ferocia del padre 55enne. La piccola Judith, stando alla ricostruzione ufficiale del delitto, fu colpita alla testa quando suo padre esplose in un accesso di rabbia indotta dall’alcol. L’idraulico ungherese poi sparò alla moglie, Maria Virovacz, 48 anni, e diede fuoco ai suoi resti e alla casa prima di spararsi alla testa con una pistola calibro 32.

Parecchio tempo dopo, i Bernal iniziarono a sperimentare cose strane in quella che era diventata la loro casa: la porta del garage che si apriva e si chiudeva da sola, gli incubi ricorrenti di chi ha dormito nella stessa stanza in cui Judith è stata uccisa, le “vibrazioni negative” in un corridoio e molto altro ancora. L’intervento di designer, sensitivi, medium e detective non ha aiutato granché: la Bernal continua a sentire gli effetti dell’omicidio avvenuto in casa loro. Ora, come extrema ratio, ha deciso di trasformare quella casa da cima a fondo, rivedendo disposizione e funzioni di tutte le stanze e, soprattutto, rendendola più luminosa: basterà a scacciare il “fantasma”?

