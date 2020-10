Instagram quest’anno festeggia 10 anni. L’applicazione più amata regala agli utenti una nuova funzione: ecco come cambiare l’icona dell’app.

Quest’anno Instagram compie 10 anni. Per festeggiare l’occasione, il team di Mark Zuckerberg ha nascosto all’interno dell’applicazione la possibilità di cambiare icona (il simbolo che appare sulla schermata home dello smartphone, per intenderci). Ad alcuni utenti è stata l’app a rivelare il “regalo”, con un messaggio apparso automaticamente: “Per festeggiare il nostro compleanno, questo mese ti invitiamo a cambiare l’icona della tua app scegliendo la tua preferita qui sotto. Grazie per aver scelto di far parte della nostra storia e di usare Instagram per condividere la tua”; altri utenti invece hanno scoperto la nuova funzione da soli. Adesso vi spieghiamo come fare per cambiare l’icona di Instagram.

Ecco come fare per cambiare l’icona di Instagram:

Cambiare l’icona di Instagram è molto semplice:

Aprite l’applicazione di Instagram (necessariamente aggiornata all’ultima versione); Andate su “impostazioni”; Tirate in giù lo schermo con il dito, fino a quando non vedrete apparire delle emoji e poi dei coriandoli; Scegliete l’icona che vi piace di più.

È possibile scegliere tra le seguenti icone: classica, classica 2, originale, nome in codice, crepuscolo, alba, aurora, pride, gold, dark, light, very dark. Questa nuova funzionalità sarà valida solo per un mese, quello di ottobre, dopodiché l’icona tornerà al suo design originale e non si potrà più cambiare. Molti utenti stanno però apprezzando la possibilità di reimpostare la vecchia icona, quella originale, talmente tanto, che forse Zuckerberg potrebbe cambiare idea e decidere di mantenere la possibilità di “ritorno alle origini”.

