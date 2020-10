Grande Fratello, Matilde Brandi manda a quel paese Tommaso Zorzi

Lite tra Matilde Brandi e Tommaso Zorzi. La stessa showgirl si è arrabbiato con lo stesso influencer criticando il suo comportamento

Ancora protagonista Matilde Brandi, che ha criticato il comportamento di Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello. Lo stesso influencer ha fatto battuta su Adua Del Vesco, ma la stessa concorrente è andata su tutte le furie: “Tu puoi rompere il ca**o, io non lo posso rompere? Sono venti giorni che rompi il ca**o, lo rompo una volta io non va bene? Basta. Era una battuta infelice”. Zorzi, così, l’ha voluta calmare ma non c’è stato modo: “Però, tesoro, stai con calma, non me la sono mai presa così con te”.

Leggi anche –> Matilde Brandi chi è: età, carriera e vita privata della ballerina

Leggi anche –> Matilde Brandi, le figlie al primo giorno di scuola: tali e quali a lei – FOTO

La stessa Brandi ha, poi, svelato i motivi del suo comportamento: “Io non ti ho tolto nulla. Il momento con tua mamma resterà e poi era chiuso. Era finito Tommaso, bellissimo ma basta, siamo andati avanti”. Infine, ha aggiunto altre dichiarazioni importanti: “Io non programmo nulla, sono vera così. Continuavate a fare la roba dei film, ma soprattutto vi ho visti e sentiti tu e Maria Teresa che dicevate ‘quella è lesbica’. Bisbigliavate qualcosa su quello”.