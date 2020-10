GF Vip, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco: arriva la resa dei conti

Al GF Vip Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco sembrano essere arrivati ai ferri corti e litigano furiosamente dopo la puntata di ieri sera.

Nella Casa del GF Vip non ci si riposa mai: soprattutto se sei Tommaso Zorzi. L’influencer milanese, dopo aver discusso pesantemente con la redazione del Grande Fratello per ottenere un medicinale che stava chiedendo da ore, si è scontrato con un’altra concorrente della Casa.

Ieri sera, durante la puntata andata in onda del “Grande Fratello Vip“, finalmente si è fatta luce sulla storia tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due hanno ammesso che la loro storia è stata tutta una finzione. L’attrice siciliana, però, non ha spiegato perché ha accusato l'”ex” di essere gay e ha parlato solo di uno “scivolone”, chiedendogli comunque scusa. Tra i due è stata suggellata la pace con un abbraccio, ma Tommaso Zorzi non ci sta. Per il rampollo milanese Adua aveva già parlato della presunta omosessualità di Morra con lui in una camera d’hotel prima di entrare nella Casa del GF Vip.

Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco: è guerra

Tommaso Zorzi ci ha abituati alla sua schiettezza e a non avere peli sulla lingua e ha confrontato Adua Del Vesco appena finita la puntata della diretta. L’influecer è arrabbiato con l’attrice per averlo accusato di essere un bugiardo, quando era stata proprio lei a parlargli dell’omosessualità di Massimiliano Morra durante una serata in hotel e le dà della “bugiarda patologica“.

Lei, invece, lo accusa di averle parlato alle spalle e di usarla per avere un po’ di visibilità; ma il creator di Milano sostiene di non avere il minimo bisogno: “Ma secondo te io, Tommaso Zorzi, con tutto quello che so fare uso Adua Del Vesco per emergere?“, le dice. La Del Vesco è visibilmente turbata e lo intima di non rivolgerle più la parola e di non usare più il suo nome, mentre l’influencer continua a darle della falsa e sostiene di avere delle conversazioni che hanno avuto. Quanto andrà avanti la guerra tra i due?