GF Vip, bufera per i voti dalla Spagna: Codacons apre un’indagine

Al Grande Fratello Vip 5 scoppia una bufera per i voti usati per salvare dall’eliminazione Adua Del Vesco. La Codacons apre un’indagine in merito.

Negli scorsi giorni si è scatenata una battaglia su Twitter tra il pubblico italiano e quello spagnolo del “Grande Fratello Vip” e, ad avere la meglio, è stato quello spagnolo riuscendo a salvare Adua Del Vesco dall’eliminazione.

C’è una bufera che minaccia il “Grande Fratello Vip” 5 per i voti che hanno salvato Adua Dal Vesco dall’eliminazione. Per 800 voti, lo 0.01% in più rispetto a Franceska Pepe, il pubblico spagnolo del GF Vip ha salvato l’attrice. Sembrerebbe che, tra il pubblico nostrano e quello iberico, ci siano delle preferenze di gusti e personaggi molto diversi, c’è invece chi parla di una vendetta nei confronti dell’uscita di Aida Nizar. Dopo che è emerso che Franceska è uscita a causa dei voti spagnoli per salvare Adua, in molti hanno segnalato la cosa, visto che il reality va in onda in Italia. Da stanotte è bufera sui social: si richiede che venga annullato il televoto e che rientri la Pepe, ma la cosa è abbastanza difficile da realizzare. Innanzi tutto, a causa del Covid-19, Franceska dovrebbe sottoporsi nuovamente ai tamponi prima di poter rientrare nella Casa.

Grande Fratello Vip, voti irregolari dalla Spagna

I fan del GF Vip stanno chiedendo di rivedere il televoto e questo in virtù del fatto che nel regolamento c’è scritto che possono votare solo le persone maggiorenni residenti sul territorio italiano. In vigore di ciò, i voti dalla Spagna per salvare Adua Del Vesco andrebbero eliminati. La Codacons è intervenuta prontamente, chiedendo chiarezza da parte della produzione del reality sul regolamento e ha presentato un esposto all’Agcom (Autorità Garante per le Comunicazioni).

L’obiettivo sarà quello di effettuare le verifiche sulle relative irregolarità nel televoto. Il Codacons ha scritto che, se i voti giunti dalla Spagna per l’attrice siciliana dovessero essere confermati, sarebbe un “danno per gli spettatori italiani che, in buona fede, hanno speso soldi per partecipare al televoto“.