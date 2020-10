Ci pensa Alba Parietti a sgombrare via le maldicenze che stanno circolando sul conto di suo figlio, Francesco Oppini, al GF Vip 2020.

Scende in campo direttamente Alba Parietti dopo quanto successo al GF Vip 2020. Si parla di ‘contatti pericolosi’ tra Francesco Oppini e Dayane Mello avvenuti all’interno della casa di Cinecittà. Con nel frattempo all’esterno la fidanzata di lui, Cristina Tomasini, esposta in maniera inevitabile alle voci di gossip che riguardano il suo fidanzato. A difesa della ragazza ci pensa allora l’Alba Nazionale, che si definisce “una rompi” a questo punto per necessità. E che scrive parole molto belle nei confronti della ragazza.

Francesco Oppini, la mamma Alba Parietti sta con Cristina Tomasini

La Mello è una bellissima terza incomoda. Difficile resistere alla bellezza ed alla sensualità della modella brasiliana, che pare abbia un debole per Francesco Oppini. Ma fuori c’è la sua fidanzata che lo aspetta e che confida in lui. E lo stesso fa anche Alba. La Parietti ha speso delle parole bellissime per la giovane, dalla quale è legata da un rapporto di affetto e di stima reciproche. E non c’è Dayane Mello che tenga a questo punto.

