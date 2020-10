Rapporto Fabrizio Corona figlio, l’ex re dei paparazzi farebbe di tutto per proteggere il suo Carlos. Guardate che parole splendide.

Tra le pochissime certezze che ha Fabrizio Corona, suo figlio Carlos rappresenta certamente la più importante. Il ragazzo è diventato maggiorenne ad agosto 2020 e da sempre è ciò che di più prezioso l’ex re dei paparazzi ha. Corona è un uomo che ha avuto di tutto e di più, e che poi lo ha perso. Nonostante ciò, lui continua a mostrare la sua indole combattiva, anche da spaccone secondo alcuni. Perché questo è il suo modo di essere. Orgoglio, petto in fuori e a testa alta. E pensando a Carlos, questa forza esteriore ed interiore si accresce.

Come ogni buon padre poi, anche Fabrizio Corona per suo figlio si augura il meglio. Ed è proprio quello che il 46enne originario di Catania scrive in un messaggio rivolto al giovane. “Il mio desiderio più grande è che tu possa trovare la strada per la felicità”, spera il siciliano. Con Carlos che rappresenta l’unico grande punto di raccordo con la sua ex moglie, Nina Moric. Anche tra loro due c’è un affetto particolare, costellato a volte da punzecchiature e da prese di posizione forti.

Fabrizio Corona figlio, l’augurio sincero da padre affettuoso

Ma appare evidente che lei in particolar modo tenga a Corona, che è il padre del suo ragazzo. Per il resto, l’ex fotografo continua ad avere tanti ammiratori, che sperano finalmente di poterlo vedere alla larga da aule di tribunale e da celle di una prigione. Il know how e le capacità Fabrizio le ha tutte. Come spesso detto da tanti altri il passo decisivo per un futuro migliore spetta solo a lui.

