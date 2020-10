Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono baciati? Parla Roberta Bruzzone

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme? L’interrogativo tiene banco nel mondo del gossip. Intanto Roberta Bruzzone assicura che “il bacio era vero”.

E bacio fu. Dopo i tanti rumors e le indiscrezioni dei giorni scorsi Roberta Bruzzone, opinionista di Ballando con le stelle, ai microfoni di Francesco Fredella a Rtl 102.5 assicura che Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono effettivamente baciati. E rilancia il gossip sul presunto flirt tra i due.

Il parere di Roberta Bruzzone sulle effusioni tra i due protagonisti di Ballando con le stelle

“Todaro non è solito mettere tutti questi ingredienti nelle sue coreografie, anzi è molto attento ad evitare questo tipo di dettagli”, ha premesso Roberta Bruzzone, per poi lanciare lo scoop: “Quello non era un bacio da performance, quello era un bacio vero!”. In effetti, Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, entrambi single, sono una delle coppie più chiacchierate di Ballando con le stelle. E secondo Roberta Bruzzone tra i due c’è qualcosa di più di una semplice amicizia: “C’è tanta attrazione nell’aria. Gli occhi ce l’avete tutti, si vede!”.

Resta ora da vedere se i due usciranno allo scoperto, sempre che ci sia realmente una love story. Certo è che i due sono finiti al centro dei riflettori anche per i problemi di salute del ballerino e per la commovente esibizione di sabato scorso nello show condotto da Milly Carlucci, culminata con la commozione di entrambi e, di riflesso, del pubblico in studio e a casa.

