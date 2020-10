Elena Morali e Luigi Mario Favoloso di nuovo insieme: ci riprovano

Una nuova sfida per Elena Morali e Luigi Mario Favoloso: i due ci stanno riprovando dopo l’addio per un’esperienza davvero emozionante

Gli amori fanno giri immensi, poi ritornano. Così Elena Morali e Luigi Mario Favoloso stanno di nuovo insieme come testimoniano foto e filmati sui vari social. Lo stesso ragazzo ha pubblicato diversi video mentre si trovava in auto insieme alla sua dolce metà. Loro davvero si amano e ci proveranno. Proprio negli ultimi giorni Elena ha raggiunto Luigi Mario a Napoli per trascorrere qualche giorno in dolce compagnia. Dopo aver trascorso le vacanze insieme a Lampedusa, lo stesso Luigi aveva lasciato la ragazza dopo un litigio spiegando tutto con una lunga Stories su Instagram.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, le novità

La coppia vuole riprovarci dopo l’addio di qualche settimana fa. In primavera la coppia si è pure sposata con rito Masai a Zanzibar e potrebbero pensare al grande vero passo in vista della prossima primavera, Coronavirus permettendo. Un riavvicinamento per non dimenticare l’amore condiviso nell’ultimo anno tra diversi problemi e litigi. Ora tutto sembra andare per il verso giusto per una nuova avventura.