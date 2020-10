Donna pensa di essere ingrassata durante il lockdown, ma fa una scoperta scioccante

Per combattere la noia del lockdown, una donna britannica si è concessa qualche spuntino in più: pensa di essere ingrassata ma non è così.

Chiunque ha sviluppato, durante il lockdown, una sorta di insofferenza alle mura casalinghe che ha dovuto contrastare in qualche modo. C’è chi si è buttato sulle video chiamate di gruppo, chi sui giochi alcolici, chi sul fitness. La maggior parte di noi italiani si è concentrata sulla cucina, scoprendo o riscoprendo il piacere di preparare un piatto per sé stessi e i familiari. In molti hanno persino fatto ricorso alla panificazione e hanno imparato a fare la pasta per la pizza in casa. C’è poi chi per contrastare la nevrosi si è dato al gaming compulsivo, al binge watching delle serie televisive o alla lettura.

Come era presumibile il lockdown è stato affrontato nella stessa maniera un po’ ovunque. Una donna britannica di 28 anni ha recentemente raccontato ai media inglesi di essersi gettata sul cibo per consolazione. Tanto che a fine lockdown si è resa conto di aver preso un po’ di peso. Nulla di anomalo, visto le abitudini alimentari di quel periodo, ma con il passare del tempo ha cominciato a sentire delle forti fitte all’addome. Preoccupata per quel forte malessere, la donna ha deciso di andare in ospedale per un controllo ed ha fatto una scoperta sorprendente.

Prende peso in lockdown, ma scopre che non è causato dalle modificate abitudini alimentari

Con sua grande sorpresa i medici le hanno comunicato che le fitte erano dovute ad una gravidanza inattesa. Oggi la donna ha dato alla luce un bimbo sano e dall’aspetto paffuto che è diventato immediatamente la gioia dei due fidanzati. In un’intervista concessa ai media britannici, la protagonista di questa curiosa e bella storia ha dichiarato: “Erano circa le tre del mattino della sera prima, ho iniziato ad iperventilare ed è stato allora che il dolore ha davvero preso il sopravvento […] Ho lavorato moltissime ore da casa durante il lockdown, ho fatto molti spuntini e non sono andata in palestra e neppure ho svolto alcun vero esercizio. Quindi ho finito per attribuire il peso extra a questo”.

Anche il fidanzato ha rilasciato alcune dichiarazioni, raccontando la medesima storia dal suo punto di vista: “Quella sera sono andato a letto pensando che avrei preso una lavasciuga. Invece stavo andando in ospedale per scoprire che stavo avendo un bambino. Non vedo l’ora di riportarli a casa”.