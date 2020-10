Cosa sapere su Deborah Lettieri, chi è la ballerina italiana del Crazy Horse: carriera e curiosità.

Ballerina italiana, coreografa, showgirl e giudice di talent show televisivi, nata a Parma nel 1987, Deborah Lettieri ha un primato: è nel cast del Crazy Horse, come unica ballerina del nostro Paese che fa parte del cabaret parigino creato da Alain Bernardin. Soltanto un’altra italiana aveva fatto parte del Crazy Horse, si tratta di Rosa Fumetto negli anni Settanta.

Insegnante di danza a Parma, prima di trasferirsi a Parigi ha avuto non poche difficoltà a spiegare al padre quale fosse in quel momento la sua aspirazione. Una volta fidanzatasi, il problema si è riproposto col suo ragazzo, che non vedeva di buon occhio il fatto che lei si dovesse esibire nuda.

Cosa sapere su Deborah Lettieri, unica italiana al Crazy Horse

Gloria di Parma, questo il nome d’arte di Deborah Lettieri, ha conquistato col suo fascino sia la direttrice creativa Andrée Deissenberg, che la show manager Svetlana Costantinov. Ci tiene a precisare che “siamo molto pudiche” e sottolinea: “Siamo vere atlete. In più c’è il peso psicologico del topless. Ma siamo molto tutelate. Prima e dopo l’ esibizione viviamo in isolamento”. A spingerla a provare questa avventura è stata la sua insegnante di danza.

Grazie a questa esperienza, nel 2019 ha fatto parte del cast del talent show dedicato al ballo dal titolo “Dance Dance Dance”, che va in onda su Fox Life. Riguardo a questa esperienza, ha dichiarato: “La danza per me è un lavoro duro e cercherò di ribadirlo anche nel programma, ci vuole tanta disciplina e tecnica. Non vogliamo criticare i passi, vogliamo anche dare dei suggerimenti e dei consigli ai concorrenti in modo che possano migliorare durante il programma”. Attiva su Instagram, il suo profilo ha circa 13mila follower.