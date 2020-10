Coronavirus, la sindaca di Roma Virginia Raggi in autoisolamento

Virginia Raggi si è recata in un ospedale pubblico per effettuare il tampone e, come prevedono le norme, rimarrà in autoisolamento in attesa dell’esito dei test.



“A seguito di un caso accertato di Covid-19 all’interno dell’ufficio di Gabinetto, la sindaca di Roma Virginia Raggi, in aderenza alle linee guida nazionali, ha consultato il proprio medico curante che le ha inviato richiesta per l’effettuazione di un test diagnostico”. E’ quanto ha comunicato il Campidoglio dopo la notizia della positività al Covid del capo di gabinetto della sindaca, Stefano Castiglione.

“La prima cittadina si è recata in un ospedale pubblico per effettuare il tampone e, come prevedono le norme, rimarrà in autoisolamento in attesa dell’esito dei test – si legge ancora nella nota ufficiale -. La sindaca Raggi continuerà a esercitare comunque le sue funzioni istituzionali”.

Virginia Raggi alle prese con il rischio Coronavirus

Dopo il caso dell’Aula Giulio Cesare dove il consigliere di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni, è risultato positivo, oggi è stato il turno del capo di Gabinetto del sindaco, Stefano Castiglione. E’ dunque scattato il protocollo che prevede il tracing dei contatti e i tamponi per accertare eventuali positività. A seguito del caso, come detto, la sindaca Virginia Raggi ha eseguito il tampone in un ospedale pubblico e ora è in autoisolamento fino all’esito del test.

Il caso è stato poi confermato da fonti del Campidoglio che sottolineano come il collaboratore della prima cittadina abbia “l’ufficio a due stanze di distanza da quello della sindaca” e che “negli ultimi giorni non si sono incontrati”. “A seguito dell’accertamento, domani mattina si procederà alla sanificazione dei locali di palazzo Senatorio” fa ancora sapere il Campidoglio.

