Si sono corteggiati a lungo e già lo scorso anno Federico Chiesa voleva fortemente diventare un calciatore della Juventus. Il passaggio è saltato perché Comisso, nuovo presidente della Fiorentina, si è messo in mezzo ed ha fatto di tutto per convincerlo a rimanere un altro anno a Firenze. La scorsa stagione, però, non sono arrivati risultati degni di nota ed il malcontento di Federico, desideroso di competere ai massimi livelli e continuare a crescere come calciatore, è cresciuto.

Sin dall’inizio del calciomercato concluso ieri, dunque, le trattative con la Juventus sono ripartite. Con il passare delle settimane e la finestra di mercato agli sgoccioli, i tifosi viola cominciavano a sperare che Chiesa sarebbe rimasto per un altro anno. Invece Paratici ha lanciato l’affondo e la dirigenza non è riuscita a trattenerlo. In compenso il calciatore è stato venduto bene (50 milioni di euro) ed in futuro quel denaro potrà essere utilizzato per puntellare la squadra. Al momento il suo posto è stato preso da Callejon, giocatore di ottima qualità ma a fine carriera.

I tifosi contestano Chiesa per il passaggio alla Juve

In attesa di capire come Comisso e la dirigenza rinforzeranno la squadra a partire dal prossimo gennaio, i tifosi della viola hanno preso male la decisione di Chiesa di trasferirsi proprio alla odiata Juventus. Tra le due squadre, infatti, c’è una rivalità storica ed il passaggio dell’esterno ai bianconeri è visto come un tradimento. Per manifestare il proprio dissenso i supporter fiorentini hanno esposto uno striscione all’Artemio Franchi nel quale si legge: “Tradire chi ti ha cresciuto e protetto la più grande mancanza di rispetto. Firenze non è più casa tua… Infame”. Parole forti a cui si è aggiunta una contestazione dal vivo, con tifosi assiepati nei pressi della clinica in cui ha effettuato le visite mediche che urlavano “Buffone” all’indirizzo dell’ex beniamino.