Voli low cost per l’autunno: le ultime offerte di Ryanair da prendere subito.

Dalla leader delle compagnie aree low cost arriva una nuova offerta per viaggiare in autunno, in Italia e in Europa. Sono le ultime occasioni di Ryanair di cui approfittare se state programmando un viaggio tra ottobre e novembre.

Certo, in questo periodo di incertezze a causa di una risalita dei contagi da Covid-19 in tutta Europa, non è facile viaggiare. Anche i voli low cost rappresentano molte incognite, a causa delle numerose cancellazioni che si sono verificate e per le quali le maggiori compagnie aree low cost sono finite nel mirino dell’Antitrust. La vita, però, va avanti. La gente lavora, studia, si muove e va anche in vacanza.

Quello che conta è rispettare sempre le regole fondamentali di prevenzione sanitaria (mascherina, distanziamento, igiene delle mani) e fare molta attenzione alla meta di destinazione se si viaggia all’estero. Per alcuni Paesi sono previste restrizioni, obbligo di tampone al rientro o quarantene. Meglio informarsi prima sul portale del Ministero degli esteri Viaggiare Sicuri.

Nel frattempo, ecco le ultime offerte di voli low cost per viaggiare in autunno da Ryanair. Le occasioni da non perdere.

Voli low cost per l’autunno: le ultime offerte di Ryanair

Continuano le promozioni della compagnia aerea low cost Ryanair per volare in Italia e in Europa. In vista dell’autunno, la compagnia aerea ha iniziato una aggressiva campagna promozionale con biglietti offerti a prezzi super scontati, a partire da 5 euro a tratta. L’ultima promozione è per volare nei mesi di ottobre e novembre, con biglietti da 19,99 euro a tratta ma, come sempre, sono previsti diversi voli a prezzi decisamente inferiori, anche da 4,99 euro.

Le nuove offerte di Ryanair sono per volare dal 1° ottobre al 30 novembre 2020. I voli low cost a prezzi scontati vanno prenotati entro il 31 ottobre. Le tariffe sono a persona e si riferiscono ai viaggi di sola andata, sono soggette a disponibilità e si applicano i termini e le condizioni della compagnia

Ricordiamo, poi, che al costo dei biglietti scontati va aggiunto anche quello per il bagaglio a mano, che è a pagamento da novembre 2018 e per il quale si paga un supplemento per l’imbarco in stiva oppure si deve acquistare il biglietto prioritario per portarlo in cabina, dove ora è consentito portare gratuitamente solo una piccola borsa da riporre sotto il sedile di fronte a quello del passeggero. Al costo del biglietto, inoltre, potrebbero aggiungersi altri tipi di supplemento (come scelta del posto e assicurazione).

