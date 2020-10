Tommaso Zorzi minaccia di lasciare il GF Vip: litiga in diretta con un autore

Tommaso Zorzi ha avuto un acceso scontro con uno degli autori del GF Vip e minaccia di lasciare il reality, sostenendo di essere stato trattato molto male.

Uno dei protagonisti indiscussi della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” è Tommaso Zorzi. Il ragazzo purtroppo non è nuovo ai problemi di salute e, infatti, anche oggi è stato colpito da un forte mal di testa ed è stato costretto a chiedere aiuto agli autori del reality.

Tommaso Zorzi ha chiesto un medicinale agli autori del programma. I concorrenti, come accade sempre prima di una puntata, sono chiusi nella camera da letto ma a Tommaso non viene portato il farmaco che aveva chiesto e ne nasce una discussione, in un botta e risposta tutt’altro che pacato. “Puoi farci sentire le tue lamentele indossando il microfono?”, gli chiede l’autore rimproverandolo. “No, perché ce l’ho di là. Tu mi stai trattando malissimo”, replica l’influencer e poi aggiunge: “Giuro che me ne vado”. La discussione tra gli autori del GF Vip e Zorzi è andata avanti per un bel po’ e il ragazzo non è riuscito a resistere.

Tommaso Zorzi e la lite accesa al GF Vip

“Mi danno una pastiglia alla volta! Ci trattano come dei ritardati! Ma dammene 5 e me le gestisco io. Ho un dolore che ti entra nel cervello“, questo il commento di Tommaso Zorzi. Il giovane si sente talmente male da avvicinarsi alla Porta Rossa, minacciando di andarsene. L’amico Francesco Oppini prova a calmarlo ma Tommaso non ci riesce: “Io non ce la faccio più. Non mi dicono niente. Ma che caz*o di gioco malato è?”.

Questa non è la prima volta che l’influencer si trova a scontrarsi con gli autori che stanotte hanno dovuto addirittura censurarlo. “E’ un dolore acuto. Non mi danno i farmaci. Non mi danno l’antidolorifico. Dovrei stare tranquillo invece sto qui a sclerare per un farmaco“, così ha detto ai suoi coinquilini.