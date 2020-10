Terremoto Parma: scossa oggi pomeriggio in Emilia

Nuovo terremoto in provincia di Parma, con epicentro Valmozzola: scossa oggi pomeriggio in Emilia, la mappa del sisma odierno.

Una scossa di terremoto ha avuto epicentro oggi pomeriggio vicino Parma e una magnitudo di 3.5. La scossa ha avuto come epicentro Valmozzola, che si trova poco distante da Berceto e Borgo Val di Taro. Si tratta di una zona che in passato era già stata epicentro di alcune scosse. Il sisma odierno si è verificato alle 15.27. L’ipocentro è collocato a 61 km di profondità.

Un evento sismico di magnitudo 3.5 è classificato come terremoto “molto leggero” nelle valutazioni della scala Richter e anche la profondità era abbastanza elevata.e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. La zona in cui è avvenuto il terremoto è quella a Nord dell’Appennino Tosco Emiliano.

Cosa sappiamo della scossa di terremoto in provincia di Parma

Non vengono rilevati danni causati dalla scossa di terremoto in provincia di Parma, che ha avuto luogo come epicentro a circa 4 km dal centro abitato di Valmozzola e a ben 46 dal capoluogo emiliano. Il terremoto di oggi si è verificato in un’area che si trova al confine tra tre regioni, ovvero Emilia Romagna, Liguria e Toscana, ma non ha provocato danni, né sembrano esserci reazioni preoccupate da parte della popolazione. Nel raggio di 20 km, abitano circa 30mila abitanti, si tratta quindi di un’area non densamente popolata.