Maya Sansa, chi è il compagno Fabrice Scott: età, foto, carriera

L’attore Fabrice Scott è il compagno (oltre che un collega) di Maya Sansa. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Fabrice Scott è un raffinato attore di teatro (e non solo), compagno di Maya Sansa, affermatissima collega, con la quale vive a Parigi assieme alla loro figlia, Talitha. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Fabrice Scott

Fabrice Scott è un attore formatosi al Drama Center di Londra, oltre che un regista di teatro e cinema. E’ nato a Montreal, in Canada, nel 1970 in una famiglia bilingue, americana e europea, e all’età di sei anni è emigrato in Francia. Suo nonno lo portava spesso all’Abbey Théâtre di Dublino. I suoi primi corsi di teatro, presso l’École Florent a Bordeaux, lo hanno portato a frequentare i teatri della regione. Ha quindi deciso di studiare più seriamente il teatro per farne il suo mestiere ed è partito per Londra, dove è stato ammesso al Drama Center. In seguito si è stabilito a Parigi.

Nel corso della sua carriera Fabrice Scott ha recitato sia in teatri privati che sovvenzionati. Ha collaborato a più riprese con Mathieu Boisset e instaurato un fortunato sodalizio con Thomas Ledouarec. Alle sue attività teatrali ha alternato comparse alla televisione inglese e francese. Le sue tournée europee lo hanno portato anche in Italia, dove si è fermato per quattro anni e ha cominciato a lavorare per il cinema. Appresa la sua terza lingua, ha intrapreso un lavoro sulla voce con Alessandro Fabrizi e Kristin Linklater con la quale ha recitato in Italia e in Portogallo. Quando è tornato a Parigi, nel 2006, ha fondato “le Club” con Delphine Lanson, e da allora ha continuato a lavorare sia in Francia sia in Italia, oltre che in produzioni televisive in inglese come The listening o l’Enquête. Insegna inoltre ai Cours Florent nel dipartimento “Acting in English”.

