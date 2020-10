Juventus-Napoli, il viceministro Sileri: “Sono le Asl a decidere”

Durante il programma di Giletti ‘Non è l’Arena’, è tornato a parlare il viceministro della Salute Sileri: la sua versione su Juventus-Napoli

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, è tornato a parlare durante la trasmissione di La7 “Non è l’Arena“: “È la Asl che decide, che individua il rischio ponderato dei contatti stretti e decide se devono stare in quarantena o no”. Poi ha aggiunto: “Il protocollo dovrà essere rivisto il protocollo per lavorare in maniera sistematica sulle quarantene. Ridurlo con un tampone alla fine della quarantena a sette giorni”.

Juventus-Napoli, la versione del viceministro Sileri

Lo stesso viceministro della Salute ha aggiunto il suo punto di vista per quanto riguarda anche l’andamento dei casi positivi per Coronavirus: “I numeri salgono molto lentamente e saliranno, ma la situazione non è paragonabile a quella di febbraio-marzo”. Ora dopo il caso Juventus-Napoli il protocollo dovrà essere rivisto venendo così cambiato completamente per dare modo di dare continuità al campionato di Serie A. La pausa Nazionale è stata, infine, una manna dal cielo con la possibilità di rivedere alcuni punti ancora molto discussi finora.