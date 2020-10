Io ti cercherò, dov’è girata la fiction? Location e ambientazioni

La fiction di Rai1, “Io ti cercherò” andrà in onda stasera 5 ottobre con la prima puntata. Vediamo dov’è stata girata e che location hanno usato.

La fiction italiana “Io ti cercherò” andrà in onda per la prima volta oggi, lunedì 5 ottobre 2020, alle 21:25 su Rai uno. La fiction di genere giallo con protagonisti Alessandro Gassman e Maya Sansa, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, andrà in onda per quattro prime serate.

“Io ti cercherò” segue il percorso umano del suo protagonista, interpretato da Alessandro Gassman, in un racconto personale che si fonde con gli spazi e gli ambienti che rispecchiano l’anima dell’uomo. Nella fiction di Rai uno, ogni spazio, dalle case alle strade non è soltanto uno sfondo, ma un ricordo ben preciso della storia che l’ex poliziotto Valerio ripercorre per risalire alla tragedia che lo ha colpito: la morte di suo figlio. La città scelta per le ambientazioni è Roma, perfetta per esprimere il sapore nostalgico e duro della quotidianità del protagonista. La Roma che ci presenta “Io ti cercherò” è quella delle atmosfere degli anni ’70 dove è cresciuto Valerio e dove oggi non sembra essere cambiato molto.

“Io ti cercherò”, location e ambientazioni: Roma protagonista

La fiction di Rai uno diretta da Gianluca Maria Tavarelli è composta da otto episodi, interamente girati a Roma. Ogni personaggio di “Io ti cercherò” è caratterizzato dal contesto sociale e dall’ambiente nel quale è vissuto: Valerio, il protagonista, è cresciuto nel quartiere Preneste, tra la tangenziale e lo sferragliare dei tram. Suo figlio, invece, vive al Pigneto tra i murales che omaggiano Pasolini e i centri sociali gestiti dagli studenti.

La Roma che viene presentata è anche quella delle piazze di spaccio di Ostia, delle cupole del centro storico o delle cave di Travertino di Tivoli. La fotografia è sempre molto realistica e assume i toni del reportage, mostrando lo splendido quartiere della Roma bene di Parioli, fino alle spiagge turistiche di Anzio, in un mix di verità e durezza che raccontano alla perfezione la storia del suo protagonista, adesso tornato nella sua periferia.