Io ti cercherò, chi è Luigi Fedele: l’attore che interpreta Ettore

Luigi Fedele è un giovane attore italiano, che recita attualmente nella fiction di Raiuno con Alessandro Gassman, “Io ti cercherò”.

Luigi Fedele, classe 1998, nato a Pisa, è un attore giovanissimo. Si è già fatto notare dal grande pubblico grazie ai ruoli che ha interpretato, che gli hanno permesso di guadagnare un enorme successo.

LEGGI ANCHE -> Federico Fashion Style moglie | chi è la bellissima Letizia | FOTO

LEGGI ANCHE -> Roberto Vecchioni: chi è Daria Colombo, moglie del cantautore

Toscano, Luigi Fedele si è trasferito a Roma con la famiglia quando era molto piccolo. Ha scoperto il suo amore per la recitazione, e in particolar modo per il cinema proprio nella capitale. Ad appena 10 anni, infatti, ha preso parte ad un cortometraggio. Da allora, ha recitato in diversi film di successo, fino ad essere scelto come protagonista in “Piuma“, uscito nel 2016 per la regia di Roan Johnson. In “Quanto basta“, del 2918, veste i panni di Guido, un ragazzo con la sindrome di Asperger, accanto a Vinicio Marchioni e Valeria Golino. Luigi si dà da fare anche nel mondo della televisione, da quest’anno infatti è nella fiction targata Rai1, “Io ti cercherò“, accanto al grande Alessandro Gassman, in un ruolo che gli sta già facendo riscuotere grande notorietà anche con il pubblico del piccolo schermo.

LEGGI ANCHE -> Elettra Lamborghini, chi è il fratello Ferruccio: tutto sul pilota di motociclismo

Visualizza questo post su Instagram Amores Un post condiviso da Luigi Fedele (@__luigifedele) in data: 5 Ago 2020 alle ore 10:50 PDT

Luigi Fedele, vita privata e curiosità

Il giovane Luigi Fedele non è molto attivo sui social e non condivide moltissimi scatti ma, da quelli che appaiono, sembra essere legato sentimentalmente ad una ragazza di nome Giulia Petrucci. Il ragazzo vive tutt’ora a Roma e frequenta l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Ha rivelato in un’intervista di essere un grande amante della scrittura e di adorare il mare e la pesca. Si ricorda l’appuntamento alle 21:25, su Raiuno, con la prima puntata di “Io ti cercherò“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!