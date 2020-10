Io ti cercherò, chi è Gianni: tutto sull’attore Andrea Sartoretti

Al cast della fiction Rai Io ti cercherò si è unito anche l’attore italiano Andrea Sartoretti. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Andrea Sartoretti è uno dei grandi nomi dello spettacolo italiano, stella del panorama artistico nazionale che si divide tra teatro, cinema e televisione (e non solo). Conosciamolo più da vicino questo bravissimo attore.

L’identikit di Andrea Sartoretti

Andrea Sartoretti è nato il 9 ottobre 1971 a New York, negli Stati Uniti, da genitori italiani, ma è cresciuto in Francia prima di stabilirsi definitivamente a Roma con la famiglia, dove vive tuttora. Attore di teatro, cinema e televisione, nel 1998 è stato protagonista del film Piccole anime, nel 2003 di Eccomi qua seguito, tra gli altri, da Piovono mucche (2003) e Passo a due (2005). Sempre nel 2005 ha partecipato alla pellicola internazionale Mission: Impossible III accanto a Tom Cruise e Jonathan Rhys Meyers.

Per la televisione Andrea Sartoretti è ricordato per le tre stagioni della serie TV di Fox Boris (2007-2010) e le due stagioni di Romanzo criminale – La serie trasmessa da Sky con la regia di Stefano Sollima che lo hanno reso famoso al grande pubblico nel ruolo del Bufalo. Nel 2009 è andato sul grande schermo con Feisbum! Il film, pellicola in otto episodi ispirata al social network Facebook. E nel 2011 è tornato al cinema con Boris – Il film con la regia di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo. Nel 2012 è stata invece la volta di ACAB – All Cops Are Bastards, dov’è stato tra i protagonisti accanto a Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Filippo Nigro. Dal 2012 al 2013 è stato inoltre protagonista della quarta e quinta stagione della serie Tv Squadra antimafia – Palermo oggi.

Tra gli altri progetti che hanno visto impegnato Andrea Sartoretti ricordiamo il film Wax (2013), la serie TV in 4 episodi Il bosco (2014), la commedia per il cinema Ogni maledetto Natale e il film La notte è piccola per noi, distribuito nelle sale soltanto nella primavera 2019. E ancora Fuoco amico TF45 – Eroe per amore, dove è protagonista assieme a Raoul Bova (2015), il film “Monte” (2016), per il quale gli è stato assegnato un Premio Speciale ai Nastri d’argento 2017 per l’interpretazione, la serie comedy “Come quando fuori piove” con Virginia Raffaele (2018). Nel 2019, infine, è stato protagonista al cinema insieme a Libero De Rienzo nel film opera prima di Marco Bocci “A Tor Bella Monaca non piove mai”, ha partecipato al film Figli per la regia di Giuseppe Bonito e alla serie TV “Io ti cercherò” di Gianluca Maria Tavarelli.

