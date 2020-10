Io ti cercherò, chi è Armando: tutto sull’attore Massimo De Francovich

Massimo De Francovich è un grande attore e doppiatore italiano, che interpreta Armando nella fiction di Rai1, “Io ti cercherò”.

Massimo De Francovich è un attore con una lunghissima carriera alle spalle. E’ nato a Roma l’8 gennaio 1936 e si è formato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. Ha avuto il suo esordio sul palcoscenico nel 1957 con Vittorio Gassman, portando in scena un’opera teatrale di Jean Anouilh.

LEGGI ANCHE -> Antonia Liskova, chi è Andrea Manes de L’allieva 3: la sua storia

LEGGI ANCHE -> Jonathan Bazzi, chi è lo scrittore finalista al Premio Strega 2020

Ha collaborato con la Compagnia dei Giovani in spettacoli come “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello, “Diario di Anna Frank” di Goodrich, “I due gentiluomini di Verona” di Shakespeare. Nel 1964 è Orazio in “Amleto” di Shakespeare per la regia di Franco Zeffirelli e nel 1967 è Biff in “Morte di un commesso viaggiatore” di Miller per la regia di Edmo Fenoglio, insieme a Evi Maltagliati e Tino Buazzelli, con il quale condividerà il palcoscenico per diversi anni. Nel 1875 fonda una propria cooperativa teatrale in cui recita e mette in scena i testi di Svevo, Pirandello e Joyce. Nel 1990 inizia il suo lungo rapporto artistico con Luca Ronconi, prima al Teatro Stabile di Torino, poi al Teatro di Roma e infine al Piccolo di Milano e parteciperà a moltissimi dei suoi spettacoli.

LEGGI ANCHE -> Samuele Bersani, chi è: età, carriera, vita privata del cantautore

Massimo De Francovich, carriera e vita privata

E’ arrivato al grande schermo relativamente tardi, con “Pasolini, un delitto italiano” di Marco Tullio Giordana, “Le mani forti” di Franco Bernini, “Il manoscritto del principe” di Roberto Andò e “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Nel 2004 fa parte del cast del film “Ovunque sei” affianco a Stefano Accorsi e Barbora Bobulova. Tra il 2008 e il 2010 è sul piccolo schermo con il Vecchio in “Romanzo criminale – La serie” per la regia di Stefano Sollima e nel 2009 recita nella fiction “Boris“. E’ un artista pluripremiato, solo alcuni dei titoli che ha conquistato sono il premio Armanco Curcio nel 1990, il premio Le Fenici nel 1991, la Sacher d’oro di Nanni Moretti nel 1994, il premio Salvo Randone nel 2006 e il premio UBU. E’ sposato con l’attrice Paola Bacci. Adesso è in tv con la fiction di Raiuno, “Io ti cercherò” insieme ad Alessandro Gassman.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!