Grande Fratello Vip, ancora una lite tra Franceska e Tommaso

Nella casa del Grande Fratello Vip, Franceska Pepe e Tommaso Zorzi continuano a litigare davanti agli stanchi coinquilini.

La convivenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip è tutt’altro che semplice. Tra i vip ci sono spesso tensioni e battibecchi, specie quando Tommaso e Franceska si trovano nella stessa stanza. Il loro rapporto è iniziato con un litigio ed è esploso la scorsa settimana quando i due si sono confrontati riguardo l’utilizzo dell’olio fatto dalla modella. Negli ultimi giorni sembrava che i due avessero appianato un minimo le divergenze, ma ogni volta che si tocca un argomento che tocca sul personale uno dei due, l’astio si manifesta nuovamente.

L’ultima occasione di confronto tra l’influncer e la modella è stata ieri sera, intorno al tavolo della cena. Gli inquilini parlavano della suddivisione della pulizia, e sia Tommaso che Franceska si sono lamentati. Tommaso ad un certo punto ha chiesto alla coinquilina perché gli parlasse in quel modo, e lei ha risposto difendendosi: “Come vuoi che ti parli? Tu mi provochi”.

Grande Fratello Vip: Franceska e Tommaso non riescono ad andare d’accordo

Tommaso si lamenta con Franceska perché a suo avviso lei lo attacca spesso senza che ve ne sia una reale ragione, questo lo porta a non sapere come comportarsi per evitare di generare una lite. In seguito aggiunge che a suo avviso il comportamento della modella è una specie di grido d’attenzione. Frase che fa alterare la Pepe che va sul personale e dice di conoscere bene l’animo di Tommaso. Questo allora le risponde: “Tu non sai nulla di me, ne parlerò con te quando vedrò una persona lineare, di cui fidarmi”. L’alterco si conclude, ma fino a quando ci sarà la serenità?