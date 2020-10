GFVip, Tommaso Zorzi disperato: “Non mi danno i farmaci per le emorroidi”

Tommaso Zorzi ha minacciato di lasciare il programma e stanotte ha avuto un battibecco con lo staff gieffino, definito “un dito nel c**o”.

Riflettori ancora puntati su Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5, che a poche ore dalla diretta della settima puntata ha varcato la porta rossa e minacciato di uscire perché “sto male” e “non mi danno gli antidolorifici”. Il nostro si è lamentato a più riprese del trattamento ricevuto dagli autori, che a suo dire lo farebbero apparire come una persona maligna e falsa. E ha avuto un aspro battibecco, con lo staff definito “un dito nel c**o”. Il dolore per le emorroidi è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Avete un Oki? Datemi un Oki, perché ci danno una pastiglia alla volta come se fossimo dei ritardati?? Le voglio tutte insieme. Non sto bene, datemi qualcosa. Questo comportamento è da criminali, basta, abbandono il gioco!”.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi

Così, Tommaso Zorzi, in maglietta e short senza scarpe, ha aperto la prima porta rossa della casa rimanendo nel limbo, mentre i coinquilini lo pregavano di rientrare. “Mi sta facendo un dolore della Madonna, sono tre giorni che gli dico cambiamo la crema, mi danno una pomata di me**a. Non sto bene, mi danno i medicinali uno alla volta, sono criminali. Ho un dolore che non hai idea” ha detto rivolgendosi a Francesco Oppini, mentre quest’ultimo cercava di farlo tornare sui suoi passi. La produzione ha poi fatto sapere di aver centellinato gli antiinfiammatori perché Zorzi ha i valori del fegato alti. Ma il caso non è chiuso: secondo il regolamento, chi apre la porta rossa è automaticamente squalificato. La palla passa ad Alfonso Signorini…

EDS