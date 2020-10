GF Vip, irruzione di Flavio Briatore: per Elisabetta Gregoraci si mette male

Tra poche ore al GF Vip arriverà Flavio Briatore con delle notizie sconvolgenti. Per Elisabetta Gregoraci le cose non si metteranno affatto bene.

Questa sera lunedì 5 ottobre andrà in onda alle 21:25 su Canale 5, il “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini. Sembra che nella Casa irromperà il milionario Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci, grande protagonista di questa quinta edizione del reality.

La showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci ha ripetuto più e più volte all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, di come sia molto delusa dal suo ex marito Flavio Briatore, che più volte l’ha attaccata sui giornali. “Ma io qua vomito di tutto, sono stata una signora nei suoi confronti“, così ha detto la showgirl riferendosi ai commenti fatti dal milionario nei suoi confronti. Ultimamente l’imprenditore aveva parlato con i giornali, commentando la relazione della sua ex con il velino Pierpaolo Petrelli: “Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?“. Elisabetta in puntata aveva risposto alle accuse, ma poi era sembrata molto turbata e aveva accusato il suo ex di non proteggere il figlio Nathan Falco.

Flavio Briatore e la lettera per Elisabetta Gregoraci

La showgirl, evidentemente turbata dal comportamento del suo ex, sembra anche aver scelto di chiudere il suo legame con l’ex velino Pierpaolo Petrelli, sostenendo di non essere né impegnata, né fidanzata con lui. La Gregoraci ha sempre parlato con rispetto di Flavio Briatore da quando è all’interno della Casa del GF e si è solo lamentata delle mancanze affettive dell’uomo nei suoi confronti, non certamente materiali. L’imprenditore questa sera sembra che farà recapitare una lettera ad Elisabetta: in molti si chiedono se vorrà mettere fine a questa diatriba pubblica o se invece getterà altra benzina sul fuoco.

