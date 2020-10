Gf Vip, Francesco Oppini “strigliato” dalla fidanzata: interviene Alba Parietti

Francesco Oppini, al centro di un triangolo amoroso al Grande Fratello Vip, riceve una sorta di ultimatum dalla fidanzata Cristina: “Deve prendere una posizione chiara”.

Beato tra le donne: si può dire così di Francesco Oppini, finito al centro di un triangolo amoroso al Gf Vip dopo che Dayane Mello ha confessato di avere una cotta per lui. Il Nostro venerdì sera ha voluto rassicurare la fidanzata Cristina, consapevole che per lei non deve essere stato facile vedere certe scene. Ma i rapporti con la coinquilina del reality non si sono raffreddati, anzi. Buona fede o doppio gioco?

Il caso Oppini al Grande Fratello Vip

La fidanzata di Francesco Oppini dice di fidarsi di lui: “Ho una grande fiducia nell’uomo che ho conosciuto, e che amo più della mia vita”. E la sua mamma Alba Parietti è stata fondamentale per riuscire a “mantenere questa fiducia”. Infatti “certe immagini ed eccessi di manifestazioni avrebbero amareggiato e mortificato chiunque”. Ora però è arrivato il momento di prendere le distanze da Dayane: “Francesco deve dare una dignità prendendo una posizione chiara con un comportamento lineare e coerente con i suoi sentimenti e che non si prestino ad ambiguità che creano solo angosce e sofferenze”.

Le ha fatto eco la stessa Alba Parietti, riconoscendo che alla ragazza dev’essere costato molto parlare pubblicamente sui social. “Quello che importa – scrive la mamma di Oppini – è tutelare i vostri sentimenti profondi che devono avere dignità e rispetto”. Lei però non ha dubbi che Francesco riuscirà a riprendere in mano la situazione: “Mi aspetto di riconoscere l’uomo che conosco e che stimo e la sua lucidità e rispetto per chi in lui ha fiducia. Che distingue il gioco e tutela gli affetti e la vita reale”. Staremo a vedere.

