GF Vip, Alba Parietti è furiosa con la produzione: “Mio figlio deve sapere”

Alba Parietti ha fatto sapere attraverso il suo profilo social di essere furiosa con la produzione del GF Vip.

Alba Parietti è una “mamma ingombrante”, come ha anche detto suo figlio Francesco Oppini, attualmente all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“. L’uomo non riesce a fuggire dalle attenzioni della madre nemmeno isolato dal mondo. La showgirl, infatti, è furiosa con gli autori del programma: vediamo perché.

Alba Parietti si è sfogata sui social riguardo al flirt che si vocifera il figlio Francesco abbia con Dayane Mello. Oppini, però, ha specificato di essere felicemente fidanzato e ha anche salutato la sua donna, mentre la modella brasiliana ha raccontato che lui sta facendo dei passi verso di lei, anche tramite un bigliettino che le avrebbe mandato. Mamma Alba non ci ha visto più e ha dedicato una serie di Instagram stories agli autori del “Grande Fratello Vip“: “Trovo che Francesco dovrebbe sapere ciò che dice Dayane alle sue spalle. Grande Fratello gli fai vedere il video del suo confessionale? Grazie“.

Francesco Oppini e Dayane Mello: il flirt c’è o non c’è?

Dalle parole della modella brasiliana Dayane Mello, infatti, sembra che tra lei e Francesco Oppini ci sia molto di più di una semplice amicizia. Prima ha parlato di un passo che il ragazzo avrebbe fatto nei suoi confronti, poi ha raccontato all’influencer Tommaso Zorzi di un bigliettino che le avrebbe lasciato.

Oppini, dal suo canto, quando ha saputo che Dayane e il conduttore del “Grande Fratello Vip“, Alfonso Signorini, avevano parlato di lui, ha tenuto a chiarire che non ci sono sentimenti tra loro. Il figlio della showgirl Alba Parietti non è ancora a conoscenza delle dichiarazioni della modella ed è proprio per questo motivo che sua madre chiede che sia messo al corrente dei fatti, in modo che possa difendersi e dire la sua.