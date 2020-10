Gabriel Garko, Giovanni Ciacci: “Sono commosso dalla sua scelta”

Il coming out di Gabriel Garko, parla il noto costumista Giovanni Ciacci: “Sono commosso dalla sua scelta”.

Gabriel Garko “è felice, è un ragazzo sereno, sta vivendo una nuova storia d’amore, la sta vivendo alla luce del sole”. Ad affermarlo è il noto costumista Giovanni Ciacci, ospite della trasmissione ‘Ogni mattina’, condotta da Adriana Volpe e in onda su Tv8. Il riferimento è alla recente scelta dell’attore di raccontare la propria verità sulla sua omosessualità e di farlo in maniera pubblica.

L’attore ha anche partecipato a ‘Verissimo’ e intervistato da Silvia Toffanin si è commosso raccontando del suo passato e della scelta di nascondere la propria omosessualità. In precedenza, aveva scelto il Grande Fratello Vip per affrontare l’attrice Adua Del Vesco, con cui si è confrontato leggendo una lettera che riguardava aspetti del suo privato tenuti nascosti.

Giovanni Ciacci parla della scelta fatta da Gabriel Garko

Sulla scelta di ‘liberarsi’ fatta da Gabriel Garko, ha sottolineato oggi Ciacci: “Sai cosa vuol dire per lui andare in giro mano nella mano con il suo compagno? E’ una conquista enorme. Una cosa che non ha mai potuto fare”. Il costumista insiste: “A me ha commosso. Quando l’ho visto farlo in onda mi ha proprio toccato, mi ha fatto emozionare, piangere, sognare”. Rispetto all’attore, spiega Ciacci, la sua situazione è diversa.

“Io non ho mai avuto bisogno di dire niente, di spiegare niente, di dover dare delle giustificazioni, di dover dire delle cose”, ha affermato il noto esperto di moda. Gabriel Garko sabato a ‘Verissimo’ ha rivelato: “Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene. E’ una storia appena iniziata…”. Ha parlato inoltre di una relazione omosessuale durata 11 anni e ha ammesso di essere stato per un periodo con il collega attore, Gabriele Rossi.