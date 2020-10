Ezio Greggio attacca i vertici Mediaset: “Sono vergognosi”

Un Ezio Greggio più arrabbiato che mai accusa Mediaset di scegliere “gli scadenti” e punta il dito contro “l’abbassamento di contenuti”: ecco le sue parole.

Ezio Greggio è un fiume in piena. “Amo la tv rispettosa, fatta con autori, conduttori e professionalità. Detesto i reality e lo schiacciamento al basso che sta facendo Mediaset non mi piace assolutamente” dichiara il popolare conduttore in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Secolo XIX. “Quest’estate – spiega Greggio – la replica della mia La sai l’ultima ha ottenuto il 10% di share offrendo due ore di divertimento sano e nobile e non con una manica di disgraziati buttati su un’isola o dentro a una casa. Credo sia una roba vergognosa e continuerò a dirlo: per forza poi il pubblico ti lascia e si cerca i film su Netflix”.

Il j’accuse di Ezio Greggio contro le reti del Biscione

Ezio Greggio, storico conduttore di Striscia la Notizia e attore, sta promuovendo il tanto discusso film di Enrico Vanzina, Lockdown all’italiana, e approfitta dell’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa attaccando senza mezzi termini le reti del Biscione. A suo dire, i reality offrono il peggio perché fatti “con una manica di disgraziati buttati su un’isola o dentro una casa”, appunto. Lui stesso, però, accortosi forse di aver usato toni troppo duri, ha voluto precisare che la sua è “una critica costruttiva verso un’azienda a cui voglio molto bene”. Non resta ora che attendere la replica di Mediaset.

