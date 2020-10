Elisabetta Gregoraci, presunto tradimento a Briatore: la rivelazione

By

Elisabetta Gregoraci è ormai la protagonista assoluta della nuova edizione del Grande Fratello: puntata importante a Live non è la D’Urso

Altra puntata davvero emozionante e ricca di colpi di scena con Live Non è la d’Urso. Al centro delle tematiche c’è stata anche Elisabetta Gregoraci, protagonista nella casa più spiata dagli italiani, che ha attaccato negli ultimi giorni anche l’ex marito Flavio Briatore. E in studio da Barbara d’Urso è stato rivelato un retroscena davvero importante. Così il noto paparazzo, Maurizio Sorge, aveva svelato che la stessa concorrente del Grande Fratello avrebbe tradito Flavio Briatore, riuscendo anche ad indicare il suo amante: Francesco Bettuzzi, che si è collegato in diretta da Barbara d’Urso.

Leggi anche —> Adua Del Vesco: scioccanti rivelazioni al Grande Fratello Vip



Leggi anche —> Grande Fratello, Gabriel Garko replica: “Quante offese gratuite!”



Elisabetta Gregoraci, la rivelazione di Bettuzzi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lo stesso Francesco Bettuzzi ha smentito la relazione con la stessa conduttrice e showgirl italiana. I due si sono conosciuti nel 2014, ma il loro rapporto si è limitato soltanto per il lavoro. Poi nel 2017, dopo la separazione da Briatore, ha aggiunto: “Ci siamo tenuti sempre in contatto”. Inoltre, ha rivelato che la loro storia è finita circa un anno fa e così lo stesso Bettuzzi ha voluto svelare il suo punto di vista per il presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: “Elisabetta ha bisogno di essere amata. Se veramente lei è presa è giusto che vada avanti. Magari fuori dalla Casa”.